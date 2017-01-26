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想吃薑母鴨進補 2男持弓箭射殺綠頭鴨

2017-01-26  13:19

〔記者蘇福男／高雄報導〕天氣寒冷，高雄2名男子想吃薑母鴨，竟異想天開結伴到觀光勝地金獅湖打獵，警方據報趕赴圍捕，目睹2嫌正磨刀霍霍準備宰殺綠頭鴨大快朵頤，啼笑皆非。

警方調查，34歲那嫌（有詐欺、偽造文書等前科）和20歲阮嫌之前就為了打牙祭，相約至金獅湖獵鴨，由於發現肉質鮮美，加上連日來天氣轉涼，因此24日凌晨再度故技重施。

那嫌先持弓箭狙殺4箭未果，改由阮嫌以彈弓彈射魚箭，並於箭尾綁上捲線器，方便射中後拉回獵物。

警方趕赴現場，發現2嫌正磨刀霍霍準備宰殺烹煮，當場查扣已氣絕身亡的綠頭鴨和番鴨各1隻，和獵捕用的彈弓、魚箭、複合弓箭、捲線器、手電筒等犯案工具，偵訊後移送法辦。

警方表示，2嫌行為已觸犯動物保護法25條1項:任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，故意傷害動物致其肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡者，處1年以下有期徒刑或拘役，併科10萬元以上罰鍰。

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  • 警方當場查扣已氣絕身亡的綠頭鴨和番鴨各1隻。（記者蘇福男翻攝）

    警方當場查扣已氣絕身亡的綠頭鴨和番鴨各1隻。（記者蘇福男翻攝）

  • 嫌犯涉嫌持弓箭獵鴨。（記者蘇福男翻攝）

    嫌犯涉嫌持弓箭獵鴨。（記者蘇福男翻攝）

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