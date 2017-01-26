颱風夜起口角刺死男友 女判賠300萬

2017-01-26 14:16

〔記者王定傳／新北報導〕前年8月蘇迪勒颱風來襲前夕，女子潘盈真與男友張朝傑發生爭吵，張男準備打包走人，不料，潘女卻失控持水果刀刺進張男左胸，送醫不治，刑事部分，法院依殺人罪判潘女12徒刑，被害者家屬提出求償，新北地院再判她賠償300萬元，可上訴。

前年8月7日11時許，中颱蘇迪勒襲台，雙方發生口角，張男氣得打包準備離開，潘女卻跑到廚房拿出2把水果刀，爭吵時，面對面持刀刺進張男左胸，案發後竟先把水果刀丟到廁所馬桶內，才會去查看張男受傷狀況，眼見鑄下大錯，撥打119請救護人員前來，送醫仍不治。

潘女辯稱，當晚因男友不滿她未陪同外出拿披薩，略有抱怨，回家時，還把披薩丟在陽台，後來又過來摸她，但她回說：「不要摸，很噁心」，男友才爆發，打包行李準備走人，她持2把水果刀本來想威脅自殺，希望男友不要走，男友回說：「妳不要傷害妳自己，如果要傷害自己，傷害我好了」拉扯時，男友持刀自刺，絕無殺人故意。

刑事部分，法院認定潘女證詞違反常理，且有依據監視器畫面、法醫解剖報告證據，判定潘女持刀刺進張男左胸，依殺人罪判刑12年；被害者家屬提出500萬求償，潘女仍堅持是男友自刺，法官不採信，判潘女賠償張男父母各180萬，扣除已領取各30萬被害人補償金，判各賠150萬，合計300萬。