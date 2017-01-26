| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
自製氣泡水 讓過年變時尚
 首頁 > 社會

中壢民宅火警 幸無人受傷

2017-01-26  13:11

〔記者周敏鴻／桃園報導〕中壢區龍岡路三段一處民宅，上午11點多發生火警，消防局派遣58人前往救災，只花15分鐘就撲滅火勢，還好沒人受傷。

消防隊員說，上午11點多，民宅2樓冒出火舌，當時屋內沒人，路人發現後趕忙報警，消防局動員20輛消防車等各式車輛、58人前往救災，迅速撲滅火勢。

廣告
  • 中壢區民宅發生火警，還好沒人受傷。（記者周敏鴻翻攝）

    中壢區民宅發生火警，還好沒人受傷。（記者周敏鴻翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤奶油蘑菇小牛肉
總舖師✧圍爐好菜
泡乾貨要用熱水？
年前的流理台清潔術
轉寄

標題：中壢民宅火警 幸無人受傷


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月26日‧星期四‧丙申年臘月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.