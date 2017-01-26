中壢民宅火警 幸無人受傷

2017-01-26 13:11

〔記者周敏鴻／桃園報導〕中壢區龍岡路三段一處民宅，上午11點多發生火警，消防局派遣58人前往救災，只花15分鐘就撲滅火勢，還好沒人受傷。

消防隊員說，上午11點多，民宅2樓冒出火舌，當時屋內沒人，路人發現後趕忙報警，消防局動員20輛消防車等各式車輛、58人前往救災，迅速撲滅火勢。