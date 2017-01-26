| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
自製氣泡水 讓過年變時尚
 首頁 > 社會

「社會真的好溫暖！」 遭竊彩券阿伯拿紅包掃陰霾

2017-01-26  13:24

〔記者陳恩惠／台北報導〕昨天晚上在士林新市場基河路遭竊的彩券商，今天上午獲悉士林警方不僅逮到嫌犯，還找回他的31萬元彩券，高興的連聲道謝；他説，社會真的好溫暖，昨晚當場有人給了二個共18000元紅包，讓他覺得揪感心。

右手肢障的何姓彩券商，今年66歳，小時候因故右手不小心鋸斷，家中有96歲高齡老母親和中風的弟弟需要照顧，全家的生計都在他的肩頭上。

「我昨天晚上真的很想去死！」何姓彩券商得知畢生積蓄被偷光了，事發後呆坐路旁，難過不已，他説，趁著過年前向親友借錢批來這31萬元的彩券，全部賣完也才賺3、4萭元，沒想到一時疏忽遇上賊。

廣告
  • 何姓券商很高興找回彩券。（記者陳恩惠攝）

    何姓券商很高興找回彩券。（記者陳恩惠攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 偷竊 彩券
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤奶油蘑菇小牛肉
總舖師✧圍爐好菜
泡乾貨要用熱水？
年前的流理台清潔術
轉寄

標題：「社會真的好溫暖！」 遭竊彩券阿伯拿紅包掃陰霾


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月26日‧星期四‧丙申年臘月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.