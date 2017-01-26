「社會真的好溫暖！」 遭竊彩券阿伯拿紅包掃陰霾

2017-01-26 13:24

〔記者陳恩惠／台北報導〕昨天晚上在士林新市場基河路遭竊的彩券商，今天上午獲悉士林警方不僅逮到嫌犯，還找回他的31萬元彩券，高興的連聲道謝；他説，社會真的好溫暖，昨晚當場有人給了二個共18000元紅包，讓他覺得揪感心。

右手肢障的何姓彩券商，今年66歳，小時候因故右手不小心鋸斷，家中有96歲高齡老母親和中風的弟弟需要照顧，全家的生計都在他的肩頭上。

「我昨天晚上真的很想去死！」何姓彩券商得知畢生積蓄被偷光了，事發後呆坐路旁，難過不已，他説，趁著過年前向親友借錢批來這31萬元的彩券，全部賣完也才賺3、4萭元，沒想到一時疏忽遇上賊。