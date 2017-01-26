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TGMF尾牙被尋仇？ 疑金錢糾紛2成員遭砍3刀

2017-01-26  13:11

〔記者姚岳宏／台北報導〕饒舌團體T.G.M.F與工作人員昨夜在台北市光復南路的日式料理店舉辦尾牙，晚間11時許，團體成員之一的22歲呂姓男子和34歲周姓男子到店門口抽菸聊天，突有兩名男子走過來，先用辣椒噴霧水朝他們臉上噴，再以不明銳器砍傷兩男手臂及背部，隨即上車逃離現場，兩人送醫包紮後均無生命危險。

一開始警方以為是兩男酒後與人吵架糾紛，後來側面了解，呂男最近疑與其他公司「有合約及金錢糾紛」，懷疑是特意尋仇，目前警方根據車號，循線追緝中。

警方指出，當時呂姓男子和34歲周姓男子兩男正在門口聊天，突有兩男走過來朝他們攻擊，過程中沒說任何話，其他工作人員發現要跑出來支援時，兩男已上車離開現場；呂男手臂及背部被砍3刀，周男背後被劃一刀，均無傷及要害。

目前周已到警局提出傷害告訴，呂則先返家休息，再決定是否要提告，目前警方根據被害人提供車號及監視器畫面，積極追查釐清事發原因。

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  • 饒舌團體T.G.M.F成員在大安區的日本料理餐廳門口遭砍傷。（記者姚岳宏攝）

    饒舌團體T.G.M.F成員在大安區的日本料理餐廳門口遭砍傷。（記者姚岳宏攝）

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