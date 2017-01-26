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自製氣泡水 讓過年變時尚
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煙毒犯抱汽油桶欲引燃 6警合力制服壯漢

2017-01-26  12:42

［記者張存薇／台東報導］台東市近午傳出一名賴姓煙毒犯因情緒不穩，在自家門口抱著2桶自製汽油桶，企圖引燃洩憤，警方與親友苦勸半小時，男子仍不為所動，還好警方趁男子分心時搶抱走汽油桶，身高180公分、體形壯碩的賴男一氣之下衝站起來，6名警察及消防人員用盡全力壓制，危機平安落幕。

賴男母親說，兒子因與女性友人疑有財務糾紛，簽了19萬元本票，這幾天心情很不好，才會用玻璃瓶與塑膠桶自製汽油桶、上面還有沾濕汽油的毛巾，表達不滿。

警消獲報後趕到，消防人員立刻架起水線戒護，賴媽媽與友人不停在旁邊勸他、安撫他，男子仍不為所動，半小時內3度點燃香菸，持續對峙，後來因賴男分心進家門，警方立刻抱走汽油桶，賴男一度緊張衝動，6名警消人員使出全力成功壓制，隨後將賴男強制送醫。

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  • 警消合力成功壓制賴男。（記者張存薇攝）

    警消合力成功壓制賴男。（記者張存薇攝）

  • 賴男（右）疑因情緒不穩，抱汽油桶欲引燃，媽媽在旁苦勸。（記者張存薇攝）

    賴男（右）疑因情緒不穩，抱汽油桶欲引燃，媽媽在旁苦勸。（記者張存薇攝）

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