快訊自製氣泡水 讓過年變時尚
50毛小孩死傷 動保處稽查寵物店 違法將開罰
2017-01-26 13:04
〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市今天傳出50隻寵物犬死傷的寵物店火警，動物保護防疫處到場稽查，但陳姓女飼主面對動保官員詢問，辯稱只飼養25隻寵物犬、2隻貓，死亡的只有2隻貓，但消防員在場急救，經手的死亡犬隻就有13隻，清點後多達29隻寵物犬死亡，動檢處發現這與救災現場回報死傷數量，有極大差異，長陳淵泉相當重視，已親自到場釐清案情，若發現違法情事，將開罰糾正。
新北市板橋區縣民大道愛寶寵物坊傳出火警，因悶燒釀成29死，21隻犬隻及時救出，由消防員急救挽回一命，消防局第一大隊副大隊長黃炳松到場指揮救災，事後清點發現有29隻寵物犬死亡、救出21隻；但新北市動檢處官員向陳姓女飼主製作筆錄時，她辯稱其中只飼養25隻寵物犬、2隻貓，死亡的只有靠近起火處的2隻貓咪，與現場死傷有明顯出入。
動保處官員說，目前發現飼主疑為規避罰則，對死傷數目避重就輕，目前正進一步釐清，若發現飼主有違法情事，將依法開罰，並將安置存活的寵物犬隻，保障寵物犬安全。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 童仲彥宣布退黨 妻李秀環這樣回應…
- 童仲彥第一任妻子曾被痛毆6次 前女友穿紅衣上吊輕生
- 強忍父喪3個月 邱澤消瘦現身尾牙
- 非友邦拒重金收買 國安人士：中國被看破手腳
- MLB》范屈拉瀕死遭打劫？ 驚悚事證曝光
- 台北燈節「小奇雞」曝光 鄉民驚呼：卡哇伊
- 台南交流道新增北上出口匝道 下午開通
- 施易男母喪憔悴畫菩薩 粉絲打氣送暖
- NHK爆陽岱鋼不打經典賽！
- 家暴重傷形象 童仲彥宣布退出民進黨
- MLB》新東家未定 王建民：沒大聯盟就回台灣
- 國民黨高市黨部賀歲謝「雞力」 主委吞7顆生蛋
- NBA》塞爾提克與GE簽約 成為球衣放廣告第3隊
- 柯P施政滿意度兩極化 不滿意度有45.6％
- 索馬利亞知名飯店遭炸彈攻擊 28死
- 童仲彥新歡終於出聲：「他離婚前不會在一起」
- 副總統畫畫太可愛 圖文作家叫陣「大仁哥」PK
- 桃園春節漁產蔬菜價格正常 應景水果漲1倍
- 巨怪布拉有準 駭獸無用
- NBA》新秀挑戰賽名單公布 新人王領銜大戰推特王
- 藝人下鄉為獨老送年菜 阿嬤手緊握笑開懷
- 會移動的花燈在新埔！5米生肖巨燈搶先曝光
- 三軍賀歲片 臉書大車拚
- 辜成允案 檢約談晶華總座、交通部官員
- 年前蔬果量足價穩 魚貨小漲
- 賴清德剪綵 仁德交流道新出口下午要通車了
- 舔中被轟不要回台用健保 劉樂妍：我還真的沒有很想回去
- 鼓鼓朝聖阿信房間 找靈感當寫歌點子
- 久等了! 機捷2/2起試營運 免費搭乘1個月
- 蘭嶼交通船加開 300人提早返鄉
- 《中英對照讀新聞》The reason your nipples go hard – even when you’re not cold or excited 乳頭變硬的原因 即便不是冷也不是興奮
- 「相信川普玩真的」 道瓊首度攻上2萬點
- 全民抓Uber! 小黃工會送350份檢舉
- 奧斯卡出包 湯姆漢克烏龍入圍
- 經典賽》陽岱鋼不打 台、日球迷這麼想…
- NBA》安東尼沒來騎士 詹姆斯：這不是玩夢幻籃球
- 去年12月退票金額 5個月新低
- 林萬億︰年改不涉及信賴保護原則
- 經典賽》「外野F4」到齊 美戰力超殺
- 印度之光 引來林書豪關注
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：50毛小孩死傷 動保處稽查寵物店 違法將開罰
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分