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50毛小孩死傷 動保處稽查寵物店 違法將開罰

2017-01-26  13:04

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市今天傳出50隻寵物犬死傷的寵物店火警，動物保護防疫處到場稽查，但陳姓女飼主面對動保官員詢問，辯稱只飼養25隻寵物犬、2隻貓，死亡的只有2隻貓，但消防員在場急救，經手的死亡犬隻就有13隻，清點後多達29隻寵物犬死亡，動檢處發現這與救災現場回報死傷數量，有極大差異，長陳淵泉相當重視，已親自到場釐清案情，若發現違法情事，將開罰糾正。

新北市板橋區縣民大道愛寶寵物坊傳出火警，因悶燒釀成29死，21隻犬隻及時救出，由消防員急救挽回一命，消防局第一大隊副大隊長黃炳松到場指揮救災，事後清點發現有29隻寵物犬死亡、救出21隻；但新北市動檢處官員向陳姓女飼主製作筆錄時，她辯稱其中只飼養25隻寵物犬、2隻貓，死亡的只有靠近起火處的2隻貓咪，與現場死傷有明顯出入。

動保處官員說，目前發現飼主疑為規避罰則，對死傷數目避重就輕，目前正進一步釐清，若發現飼主有違法情事，將依法開罰，並將安置存活的寵物犬隻，保障寵物犬安全。

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  • 新北動物保護防疫處人員赴發生火災的板橋愛寶寵物坊，對陳姓女飼主（左）製作筆錄，將再釐清有無違反動保法等規定。（記者吳仁捷攝）

    新北動物保護防疫處人員赴發生火災的板橋愛寶寵物坊，對陳姓女飼主（左）製作筆錄，將再釐清有無違反動保法等規定。（記者吳仁捷攝）

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