快訊自製氣泡水 讓過年變時尚
「防身舞」拜年 女警高鐵左營站快閃表演
2017-01-26 12:36
防身術融合嘻哈舞蹈，高市女警隊首度公開防身舞。（記者黃建華攝）
〔記者黃建華／高雄報導〕送猴迎雞，農曆新年即將熱鬧展開，高雄市婦幼警察隊今天上午特別在高鐵左營站大廳舉辦一場舞蹈快閃演出，將防身術融入舞蹈，以嘻哈舞蹈展現女警同仁的防身術專業與活力，吸引過往旅客駐足欣賞，為即將到來的春節氣息加溫。
婦幼警察隊於去年成立「優莉女警快閃團」，將防身術轉變成淺顯易懂的舞蹈形式，希望藉此呼籲民眾一起加入防身術學習行列，以強化自我防衛能力。這次女警們親自上場，參加高鐵「藝」起來活動，除了讓旅客可以欣賞一場別開生面的防身舞外，也提醒民眾年節期間要注意安全。
上午的活動以「行動劇」開場，一名女子遭陌生歹徒趁其不備竊走其提袋，被害女子大喊抓賊，有婦幼警察隊女警經過，當場擒住竊嫌，順勢一個拋摔將竊賊制伏，場面逼真贏得旅客拍手叫好，接著由「優莉女警快閃舞蹈團」接力演出，她們以嘻哈舞蹈方式演繹人體十大要害反擊要領，並搭配動感十足的流行音樂節奏，加上確實的防身動作，一首熱舞下來，女警們汗水狂飆，打趣說這不只是剛柔並濟的防身舞，更是深具特色的瘦身健身舞！
婦幼警察隊隊長陳玲君表示，此次透過防身舞快閃表演，呼籲民眾加入學習防身術行列，也希望透過熱情洋溢的舞蹈傳遞給高鐵過往旅客，可以增進社會人群對彼此的關懷，進而提升社會善良風氣，希望帶給高鐵旅客一場難忘的藝文饗宴。
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