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地下期貨億萬賭場主嫌超正 連警方都驚嘆

2017-01-26  13:30

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市刑警大隊昨破獲非法地下期貨公司冒用合法的「凱○證券」公司名稱，並利用年輕美眉call客，招攬誘騙賭客下單，警方昨破門逮人時，驚見一屋美女，從32歲陳姓女主嫌到旗下8名接線女，都是正妹，其中陳嫌臉書更是放滿自拍美照以及四處遊玩的照片，活得光鮮亮麗，現卻因違法遭移送。

陳女有違反證券交易法等前科，平時打扮光鮮亮麗，愛出國遊玩，今年跨年才前往澳門自由行，並寫上：「三天三夜的澳門跨年行，很滿足」，也時常出席社交場合，看起來相當自在，實際上卻經營地下賭場，聘來8位同為年輕貌美的女子，以電話CALL客方式，用嬌滴的聲音吸引賭客投注，從去年5月營業迄今，總金額超過2億元，賭客多達1000名。

陳嫌等人因積欠賭金遭賭客踢爆，警方經過多月蒐證，於昨日逮回9名美眉，訊後依賭博、違反證券交易法等罪嫌移送。

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  • 陳姓女主嫌（黑帽者）與旗下8名接線辣妹遭警方法辦。（記者陳薏云翻攝）

    陳姓女主嫌（黑帽者）與旗下8名接線辣妹遭警方法辦。（記者陳薏云翻攝）

  • 陳姓女主嫌長相甜美，連警方都驚嘆。（記者陳薏云翻攝）

    陳姓女主嫌長相甜美，連警方都驚嘆。（記者陳薏云翻攝）

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相關關鍵字： 地下期貨 賭博 違反證券交易法
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標題：地下期貨億萬賭場主嫌超正 連警方都驚嘆


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