惡鄰猛打15通電話檢舉賭博反被告 判刑5個月

2017-01-26 12:19

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名高姓男子不滿隔壁鄰居許姓夫妻，前年12月起至去年4月止，連續撥打15通檢舉電話，要告發許男在家賭博。但警方多次到場均沒有發現，造成許氏夫妻困擾，反告檢舉的高男誣告。法官認為，高男濫用司法資源並造成被害人困擾，認定他觸犯15起誣告罪，各處有期徒刑3月，應執行有期徒刑5月，得易科罰金15萬元。

檢警調查，37歲高姓男子與許姓夫妻有宿怨，加上許家偶而打麻將娛樂一下，所以高男就以許男在家賭博為由，打110檢舉。警方多次到場，均沒有發現許男在屋內打麻將。

許男向檢察官表示，已經半年以上沒打麻將，也沒有營利或是聚眾賭博，是因為高男懷疑自己有造謠情事心生不滿，才會無故檢舉。

警方也查出，高男惡意檢舉，連去年1月人在彰化都還打電話檢舉許男在家打麻將。

法官認為，高男誣告犯行造成許氏夫妻遭受鄰居指指點點，且讓警察疲於奔命，故判處有期徒刑5月，得易科罰金。