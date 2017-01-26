童仲彥家暴6年才曝光? 柯P：好好檢討通報體系

2017-01-26 12:17

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員童仲彥昨日被爆出不僅外遇還家暴，疑似6年來多次痛毆妻子李秀環。台北市長柯文哲今日對此表示，被家暴了6年顯示通報體系有問題，應該叫北市社會局針對此案好好檢討一下。

據《蘋果日報》報導，柯文哲今日在「台北燈節-主燈暨各燈區亮相記者會」上，被問到童仲彥毆妻的問題，他直說要讓社會局檢討家暴專線的通報方式。有記者再問柯P，童仲彥直接在鏡頭前向外遇對向邱女告白，「是不是太超過？」柯文哲則皺眉直說「你們應該問簡單的問題。」

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