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每逢佳節倍思親 遊民火車站前爬樹鬧自殺

2017-01-26  11:57

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕明天就是除夕，又有遊民喝醉酒悲從中來，在宜蘭火車站前爬樹鬧自殺，咒罵社會現況，經消防人員不斷勸說才卸下心防，穩定情緒。

宜蘭縣消防局今天早上10點30分接獲報案，52歲曾男子在宜蘭火車站前爬到樹上，揚言要跳樹自殺，消防隊到場鋪開氣墊，不斷勸說，要他不要想不開，下來好好講，男子不斷咒罵社會現況，讓他生活過不下去，要消防員把氣墊拿開不然就要跳下去，雙方僵持20分鐘左右，男子才願意下來。

曾男戶籍位於南投縣，大概從去年從外縣市來宜蘭流浪，快要過年了，流浪許久的曾男今早準備搭火車返鄉，但是喝了酒又悲從中來，才爬樹想自殺。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
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  • 遊民喝醉酒悲從中來，在宜蘭火車站前爬樹鬧自殺。（記者簡惠茹翻攝）

    遊民喝醉酒悲從中來，在宜蘭火車站前爬樹鬧自殺。（記者簡惠茹翻攝）

  • 遊民喝醉酒悲從中來，在宜蘭火車站前爬樹鬧自殺。（記者簡惠茹翻攝）

    遊民喝醉酒悲從中來，在宜蘭火車站前爬樹鬧自殺。（記者簡惠茹翻攝）

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標題：每逢佳節倍思親 遊民火車站前爬樹鬧自殺


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