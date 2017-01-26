清一色辣妹CALL客賭期貨 營業額逾2億

2017-01-26 14:49

〔記者陳薏云／新北報導〕清一色美女地下期貨賭場！新北市刑大在小年夜前夕破獲非法地下期貨公司，逮捕32歲陳姓美女主嫌及8名辣妹接線生，透過電話招攬方式，吸引賭客對賭。從去年5月營業迄今，總金額超過2億元，賭客多達1000名，直到陳嫌積欠賭金，引發賭客不滿，整件賭場案才爆發。

32歲陳女有違反證券交易法等前科，以合法證券公司掩護，經營地下期貨公司，聘請8名年輕、聲音甜美女子攬客，讓賭客賭注期貨漲跌。以台灣期貨指數為基準，以每口100元至1200元不等金額，供賭客下單對賭，且下單口數不設上限。

快速的輸贏加上美女CALL客，吸引近千名賭客，但有賭客大贏後卻一毛錢都沒拿到，氣得報警，新北市刑大報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，發現陳姓女子僱用年輕女子當call客部隊，將價值60萬元的電信交換機房設在板橋區，並在台北市及新北市設立據點，透過層層轉接瘋狂打電話到處招攬生意。

警方經過多月蒐證，昨天分兵分多路在新北市板橋、三重、新店區，及北市大同、中山及北投區等地，查獲陳姓女主嫌及8名以甜美聲音鼓吹賭客參與投注下單的叩客美眉，平均年齡30歲，各個貌美如花，聲音甜美。並查扣「經營教戰手冊」及機房電信轉接主機、電腦、電話及大批下單帳冊。