| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
詹啟賢表態直攻2020總統 否認涉入319槍擊案 吳秀梅接任食藥署長 出身高醫、香粧品推手 自製氣泡水 讓過年變時尚
 首頁 > 社會

清一色辣妹CALL客賭期貨 營業額逾2億

2017-01-26  14:49

〔記者陳薏云／新北報導〕清一色美女地下期貨賭場！新北市刑大在小年夜前夕破獲非法地下期貨公司，逮捕32歲陳姓美女主嫌及8名辣妹接線生，透過電話招攬方式，吸引賭客對賭。從去年5月營業迄今，總金額超過2億元，賭客多達1000名，直到陳嫌積欠賭金，引發賭客不滿，整件賭場案才爆發。

32歲陳女有違反證券交易法等前科，以合法證券公司掩護，經營地下期貨公司，聘請8名年輕、聲音甜美女子攬客，讓賭客賭注期貨漲跌。以台灣期貨指數為基準，以每口100元至1200元不等金額，供賭客下單對賭，且下單口數不設上限。

快速的輸贏加上美女CALL客，吸引近千名賭客，但有賭客大贏後卻一毛錢都沒拿到，氣得報警，新北市刑大報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，發現陳姓女子僱用年輕女子當call客部隊，將價值60萬元的電信交換機房設在板橋區，並在台北市及新北市設立據點，透過層層轉接瘋狂打電話到處招攬生意。

警方經過多月蒐證，昨天分兵分多路在新北市板橋、三重、新店區，及北市大同、中山及北投區等地，查獲陳姓女主嫌及8名以甜美聲音鼓吹賭客參與投注下單的叩客美眉，平均年齡30歲，各個貌美如花，聲音甜美。並查扣「經營教戰手冊」及機房電信轉接主機、電腦、電話及大批下單帳冊。

廣告
  • 陳嫌（帶黑帽者）及旗下8名接線辣妹遭移送。（記者陳薏云翻攝）

    陳嫌（帶黑帽者）及旗下8名接線辣妹遭移送。（記者陳薏云翻攝）

  • 陳嫌提供教戰手冊給期下員工。（記者陳薏云攝）

    陳嫌提供教戰手冊給期下員工。（記者陳薏云攝）

  • 警方查獲地下期貨賭場，查扣電腦、電信交換機等犯案工具。（記者陳薏云攝）

    警方查獲地下期貨賭場，查扣電腦、電信交換機等犯案工具。（記者陳薏云攝）

  • 陳嫌（帶黑帽者）及旗下8名接線辣妹遭移送。（記者陳薏云翻攝）

    陳嫌（帶黑帽者）及旗下8名接線辣妹遭移送。（記者陳薏云翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 地下期貨 賭場 違反證券交易法
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤奶油蘑菇小牛肉
總舖師✧圍爐好菜
泡乾貨要用熱水？
年前的流理台清潔術
轉寄

標題：清一色辣妹CALL客賭期貨 營業額逾2億


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月26日‧星期四‧丙申年臘月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.