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CPR救回毛小孩 小隊長搶救畫面曝光
2017-01-26 11:52
新北市消防局第一大隊小隊長唐健清（著消防衣者），對奄奄一息紅貴賓施以心肺復甦術。（記者吳仁捷翻攝）
〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋愛寶寵物坊今天凌晨發生火警，釀成29隻貴賓犬燒死、21隻受傷，其中消防小隊長唐健清對一隻命危紅貴賓施以心肺復甦術CPR的畫面曝光，只見他比照救人一般，先對犬隻給氧，見沒有起色，他改對犬隻施以口對鼻人工呼吸，加以心室按摩，進行2循環後，救回毛小孩。
畫面中，唐健清將四肢漸轉僵硬的一隻紅貴賓抱上救護車給氧，發現沒有起色，改以施加心肺復甦術，但因小狗身軀較小，只能以手摀住狗嘴，再從鼻子吹氣，搭配心室按摩，不疾不徐的進行2個循環，犬隻竟然有起色，緩緩恢復呼吸心跳。
唐健清說，現場除了他對犬隻施加心肺復甦術，另有9人對奄奄一息犬隻進行面罩給氧，但因缺氧過久，急救的犬隻中，只有5隻被救活，消防員對不能多救回一隻毛小孩都感到相當自責，但有寵物坊友人到場，則安慰消防員「牠們知道你們盡力了」，頻頻安慰救火救犬後，氣力耗盡的消防員。
新北市消防局第一大隊小隊長唐健清（著消防衣者）對奄奄一息紅貴賓施以心肺復甦術。（記者吳仁捷翻攝）
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