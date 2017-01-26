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偷走彩劵阿伯辛苦錢 警火速偵辦逮到人

2017-01-26  12:08

〔記者陳恩惠／台北報導〕66歳何姓彩券商昨天傍晚，在基河路的士林新市場欲擺攤，臨時走開3分鐘去買杯咖啡，沒想到隨卽遭路過的林姓男子見有機可乘，偷走裝有價值31萬元彩券及現金3000元的背包後離去，何某返回發現遭竊，當埸欲哭無淚，呆坐地上；士林警方據報，連夜偵辦，今天上午循線在北市中山區逮到拿著彩券出門兜售的46歲林姓男子，全案依竊盜罪函送法辦。

林嫌供稱，由於剛出獄不久，懷念士林夜市旁那家又炸又烤的雞排，在路上看見那位攤商將他的隨身包包放置隔壁攤位下方處，他以為裡面放的是現金，也因缺錢一時起了貪念，才會犯案。

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  • 何姓彩券商遭竊後，癱坐地上，遭網友拍下。（記者陳恩惠翻攝）

    何姓彩券商遭竊後，癱坐地上，遭網友拍下。（記者陳恩惠翻攝）

  • 士林警方連夜追回彩券商遭竊的31萬元彩券。（記者陳恩惠攝）

    士林警方連夜追回彩券商遭竊的31萬元彩券。（記者陳恩惠攝）

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