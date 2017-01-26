名嘴爆料邱惠美外號「三兩三」 竹聯幫主都曾被嚇走

2017-01-26 12:05

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員童仲彥遭妻子李秀環爆料家暴，又被拍到疑似與美女助理邱惠美交往，引發外界關注，尤其外型姣好、身分特殊的邱惠美不斷被起底，名嘴羅友志披露，邱惠美有個外號叫「三兩三」，意謂要當她的男人「沒有三兩三不用想！」

羅友志昨晚上《三立新聞》節目《54新觀點》，談論邱惠美的話題指出，邱又名糖糖、Candy，在萬華地區長袖善舞，曾經幫從事廢油回收生意的前夫還債，結識了竹聯幫創幫幫主「周霸子」周榕，每天去周家串門子並認周為乾爹，但後來卻讓周榕向友人感嘆，「唉，收錯人了，女兒比較虛榮」。

羅友志進一步披露，後來，邱惠美更因為做了某件事情讓周榕都嚇一跳，日後即使周生病時來把屎把尿，也被保持距離疏遠，而這件事情因為太嚇人無法透露，童仲彥要是聽到，「會從男人變成聰明人」。

羅友志並指出，邱惠美還有個綽號叫「三兩三」，由來就是她姿容姣好，又常常拋頭露面，因而廣受江湖人士討論，但有一位大哥直言，「這女的不用想啦！沒有三兩三不用想啦！」突顯要當邱惠美的男人，必須要有「上梁山」的勇氣及本事。