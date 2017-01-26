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就是猛！保大警網5分鐘集結 毒嫌撞車插翅難飛

2017-01-26  11:34

〔記者黃建華／高雄報導〕就是猛！保大警網5分鐘集結，撞車、棄車逃竄的毒品通緝犯還是束手就擒。

詹姓毒品通緝犯（21歲）昨天深夜11點25分，駕車行經三民區九如路與臥龍路口時，看到保大特勤中隊巡邏警網，立刻加速逃逸，警方直覺有異追上攔阻，詹拒絕停車受檢由九如一路（西往東）一路加速逃逸，行至澄清路與光復路口闖紅燈撞上邱姓女子所駕駛轎車，詹嫌的車失去動力，在澄清路91號前遭警網攔下，車上3嫌棄車分頭逃逸，支援的6組警網、18人陸續在現場展開追捕，分別逮獲駕駛詹男，後座乘客張男。

隨後警方又在詹嫌駕駛之車內手煞車下方置物處查獲安非他命1包重1.4公克，駕駛座腳踏板上查獲愷他命1包重0.4公克，詹嫌承認所有，另查詹嫌亦為高雄地檢106年1月10日發布毒品通緝犯，全案帶隊偵辦。

詹嫌（21歲，有妨害性自主、傷害及毒品前科）、另同車友人鄭女（27歲）、張男（24歲）也都有毒品前科，詹嫌聲稱原要前往九如路找朋友卻因見到特勤，害怕遭逮入牢房過年，才會駕車逃逸，想不到還是逃不出特警警網圍捕，造成無辜車輛毀損後悔不已，全案依毒品通緝及毒品危害防制條例移送法辦。

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  • 詹姓毒品通緝犯（21歲）深夜駕車，遭警方追捕，撞車棄車逃逸，仍被線上多組警網圍捕緝獲。 （記者黃建華翻攝）

    詹姓毒品通緝犯（21歲）深夜駕車，遭警方追捕，撞車棄車逃逸，仍被線上多組警網圍捕緝獲。 （記者黃建華翻攝）

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