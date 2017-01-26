快訊自製氣泡水 讓過年變時尚
就是猛！保大警網5分鐘集結 毒嫌撞車插翅難飛
2017-01-26 11:34
〔記者黃建華／高雄報導〕就是猛！保大警網5分鐘集結，撞車、棄車逃竄的毒品通緝犯還是束手就擒。
詹姓毒品通緝犯（21歲）昨天深夜11點25分，駕車行經三民區九如路與臥龍路口時，看到保大特勤中隊巡邏警網，立刻加速逃逸，警方直覺有異追上攔阻，詹拒絕停車受檢由九如一路（西往東）一路加速逃逸，行至澄清路與光復路口闖紅燈撞上邱姓女子所駕駛轎車，詹嫌的車失去動力，在澄清路91號前遭警網攔下，車上3嫌棄車分頭逃逸，支援的6組警網、18人陸續在現場展開追捕，分別逮獲駕駛詹男，後座乘客張男。
隨後警方又在詹嫌駕駛之車內手煞車下方置物處查獲安非他命1包重1.4公克，駕駛座腳踏板上查獲愷他命1包重0.4公克，詹嫌承認所有，另查詹嫌亦為高雄地檢106年1月10日發布毒品通緝犯，全案帶隊偵辦。
詹嫌（21歲，有妨害性自主、傷害及毒品前科）、另同車友人鄭女（27歲）、張男（24歲）也都有毒品前科，詹嫌聲稱原要前往九如路找朋友卻因見到特勤，害怕遭逮入牢房過年，才會駕車逃逸，想不到還是逃不出特警警網圍捕，造成無辜車輛毀損後悔不已，全案依毒品通緝及毒品危害防制條例移送法辦。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 童仲彥宣布退黨 妻李秀環這樣回應…
- 家暴重傷形象 童仲彥宣布退出民進黨
- 籃球》霧霾太嚴重 山西女籃MVP級洋將不到一天就回國
- 大雞大利 精品Q版配件卡娃伊
- 秦昊要老婆跪門口 伊能靜：後果自負
- 今各地陸上強風特報 明起氣溫逐日回升
- 台北燈節「小奇雞」曝光 鄉民驚呼：卡哇伊
- 串連台北燈節 大同、中山區點燈
- 美議員要川普履諾「將中國列匯率操縱國」
- 簽署築牆命令 川普：今天起奪回美邊境控制權
- 北市長參選民調 柯P第1領先藍綠群雄
- 國民黨批一例一休 讓殯儀館停靈拜飯都暫停
- 韓職》12強國手打假球遭終身禁賽 台美日也無法去
- NBA》塞爾提克與GE簽約 成為球衣放廣告第3隊
- 春節連假健保卡不慎遺失 可例外就醫免自費
- 8韓女控遭性侵「都搭Jerry車隊」
- 小布寵6子女 改造昔日愛巢成遊樂園
- 川普築牆 墨國總統強硬回擊：絕對不付錢
- HTC Vive即日起開放申請移動定位器
- 獨鍾大直 江丙坤7年砸5.6億買房
- 又放閃 王菲機場激吻謝霆鋒
- 看問題 》飛彈研發不必自我設限
- 鼓鼓朝聖阿信房間 找靈感當寫歌點子
- 返鄉看這裡 預估下午3點國道將湧首波南下車潮
- 洪曉蕾海島吸陽氣 辣曬比基尼美乳
- 解構SBL格列佛…布拉的人生大事
- 蘭嶼交通船加開 300人提早返鄉
- 小型活動新去處 台北行旅廣場開放
- 是否加入TPP？ 中國觀望
- 奧斯卡出包 湯姆漢克烏龍入圍
- 〈實現我的旅遊夢〉跟著博物館遊荷蘭
- 年收僅10幾萬 晨翔要掰SpeXial
- 禽流感疫情不斷 火雞也中鏢
- 布吉納法索拒中國1.5兆元誘惑 立委：玩金錢外交的是中國 不是台灣
- 101 Café 觀景酌咖啡香
- 崔天凱批台奴才心態 游錫堃：玻璃心
- 187INC嘻哈創作 嗆渣男、粉絲自殺寫成歌
- 《自由廣場》楊仁壽獨漏釋字717
- NBA》拉文不參加灌籃大賽 戈登奪冠呼聲大漲
- 三軍賀歲片 臉書大車拚
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：就是猛！保大警網5分鐘集結 毒嫌撞車插翅難飛
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分