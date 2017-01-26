鄧麗君最後化妝師 涉瀆職遭起訴

2017-01-26 12:40

〔記者錢利忠／台北報導〕曾替已故藝人鄧麗君上最後妝容的台北市立第二殯儀館技術員劉素英，被檢舉洩漏遺體用化妝品標案內容給特定業者，前年8月遭檢調查辦。據悉，劉女庭訊時否認犯行，台北地檢署今天依瀆職罪將她起訴。

曾出國進修的劉素英，對遺體彩妝的堅持從不馬虎，因遺體上妝前從冰櫃移出，須使用專用彩妝品上妝，若使用一般化妝品，等退冰後妝容恐糊在一起，因此她針對遺體用化妝品的採購標準訂得很嚴格。

檢調接獲業者檢舉，指98年至99年間，負責承辦遺體用化妝品採購案的劉女，涉限定投標業者的化妝產品須專供遺體使用，大幅限縮投標業者的資格，導致生產一般人使用的化妝品業者無法投標。

劉素英擔任遺體美容師已30年，經她巧手美妝的往生者人數上看10萬名，包括歌手鄧麗君、前副總統李元簇的夫人等多位已故名人，都曾經過她的巧手美妝，在人生旅途的終點站安詳、乾淨地離開。