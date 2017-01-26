| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
自製氣泡水 讓過年變時尚
 首頁 > 社會

鄧麗君最後化妝師 涉瀆職遭起訴

2017-01-26  12:40

〔記者錢利忠／台北報導〕曾替已故藝人鄧麗君上最後妝容的台北市立第二殯儀館技術員劉素英，被檢舉洩漏遺體用化妝品標案內容給特定業者，前年8月遭檢調查辦。據悉，劉女庭訊時否認犯行，台北地檢署今天依瀆職罪將她起訴。

曾出國進修的劉素英，對遺體彩妝的堅持從不馬虎，因遺體上妝前從冰櫃移出，須使用專用彩妝品上妝，若使用一般化妝品，等退冰後妝容恐糊在一起，因此她針對遺體用化妝品的採購標準訂得很嚴格。

檢調接獲業者檢舉，指98年至99年間，負責承辦遺體用化妝品採購案的劉女，涉限定投標業者的化妝產品須專供遺體使用，大幅限縮投標業者的資格，導致生產一般人使用的化妝品業者無法投標。

劉素英擔任遺體美容師已30年，經她巧手美妝的往生者人數上看10萬名，包括歌手鄧麗君、前副總統李元簇的夫人等多位已故名人，都曾經過她的巧手美妝，在人生旅途的終點站安詳、乾淨地離開。

廣告
  • 二殯技術員劉素英擔任遺體美容師已30年，巧手美妝送走不少名人。（資料照）

    二殯技術員劉素英擔任遺體美容師已30年，巧手美妝送走不少名人。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 化妝品 北市第二殯儀館 大體化妝師 瀆職 鄧麗君
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤奶油蘑菇小牛肉
總舖師✧圍爐好菜
泡乾貨要用熱水？
年前的流理台清潔術
轉寄

標題：鄧麗君最後化妝師 涉瀆職遭起訴


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月26日‧星期四‧丙申年臘月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.