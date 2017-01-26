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賣彩劵阿伯被竊30萬 泣訴要養96歲老母與中風胞弟
2017-01-26 11:15
〔即時新聞／綜合報導〕1名66歲的何姓阿伯，平常在北市士林夜市福德宮周遭販售刮刮樂彩券，昨日被小偷竊走包包，損失高達30餘萬元，阿伯當場癱坐在地，不斷泣訴自己還要養96歲的母親，並照顧中風的弟弟。
據《蘋果日報》報導，警方初步調查後發現，小偷應是1名年輕男子，看到阿伯離開位置買飲料後，便出手拿取阿伯的包包，稍早已極力調閱監視器以緝捕嫌犯。
有網友對此相當不捨，特地在公車站牌附近陪著阿伯一起等公車，過程中阿伯向他訴苦自己沒有妻子也沒有小孩，但要一肩扛起96歲阿母和中風弟弟的生計，而且這也不是第1次被偷錢了。
網友將整段對話過程PO上《爆料公社》臉書社團，他說自己只能給阿伯新年紅包和安慰，不過老伯後來有接到台灣彩券經理的電話，網友指出也許台彩可以查出阿伯所販售的刮刮樂序號，若有人兌獎就能循線逮捕竊賊。
而警方經過極力追查後，透過監視器影像迅速逮捕47歲林姓男子，追回阿伯被偷走的財物和彩券，並將林男依竊盜罪嫌函送。（更新時間：11:40）
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