六合彩地下簽賭站 高雄警強力掃蕩

2017-01-26 12:23

〔記者黃建華／高雄報導〕高市警方年關掃賭，昨搗獲綽號「李仔」的大組頭，以網路經營地下六合彩簽賭，並提供賭客以手機APP通訊軟體下注，警方查扣大批簽賭證物，逮捕李嫌與工作人員共5人，赫見李嫌手機的Line通訊內容有「最近已開出600張搜索票」，提醒員工提高警覺，但簽賭站仍然被抄，全案依賭博罪送辦。

高市刑大偵七隊20分隊指出，54歲的李姓男子在高雄市三民區、鳳山區、左營區成立賭博網絡大型地下投注站，經營香港六合彩簽賭，俗稱：「特仔尾」、「台號」、「港號2、3星連碰」，於每週二、四、六開獎，另也以所申裝之電話傳真供不年紀大不會用網路的賭客下單簽賭，從中按牌支數抽取傭金。

警方獲報後，立即成立專案小組積極展開偵辦，經掌握嫌犯作息及營業據點後，報請檢察官向法院聲請搜索票展開查緝收網行動。

警方搜索時除查扣15台傳真機、當期簽單200餘張等證據外，並於李嫌持有手機發現，李嫌等人透過通信軟體通風報信相關組頭與賭博成員，警方已聲請600張搜索票，請所有賭博據點清除簽賭紀錄資料，企圖湮滅經營簽賭網絡之相關證據。

李嫌見手機內容遭警方發現後，見大勢已去，坦承：「我也知道警察最近有強勢取締賭博之作為，但是年關將近，想要趁機多賺一點，過個好年，無奈還是落在警方的手上，真的認栽了！」

李嫌供稱，以時薪新台幣200元雇用陳姓、秦姓等員工於每週二、四、六晚間17時至24時，會到李嫌家裡幫忙整理賭客之簽注單，從105年至今，經手之賭金已逾新台幣3千8百萬元。全案以賭博罪嫌將李嫌等5人移送高雄地檢署法辦。