| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
自製氣泡水 讓過年變時尚
 首頁 > 社會

六合彩地下簽賭站 高雄警強力掃蕩

2017-01-26  12:23

〔記者黃建華／高雄報導〕高市警方年關掃賭，昨搗獲綽號「李仔」的大組頭，以網路經營地下六合彩簽賭，並提供賭客以手機APP通訊軟體下注，警方查扣大批簽賭證物，逮捕李嫌與工作人員共5人，赫見李嫌手機的Line通訊內容有「最近已開出600張搜索票」，提醒員工提高警覺，但簽賭站仍然被抄，全案依賭博罪送辦。

高市刑大偵七隊20分隊指出，54歲的李姓男子在高雄市三民區、鳳山區、左營區成立賭博網絡大型地下投注站，經營香港六合彩簽賭，俗稱：「特仔尾」、「台號」、「港號2、3星連碰」，於每週二、四、六開獎，另也以所申裝之電話傳真供不年紀大不會用網路的賭客下單簽賭，從中按牌支數抽取傭金。

警方獲報後，立即成立專案小組積極展開偵辦，經掌握嫌犯作息及營業據點後，報請檢察官向法院聲請搜索票展開查緝收網行動。

警方搜索時除查扣15台傳真機、當期簽單200餘張等證據外，並於李嫌持有手機發現，李嫌等人透過通信軟體通風報信相關組頭與賭博成員，警方已聲請600張搜索票，請所有賭博據點清除簽賭紀錄資料，企圖湮滅經營簽賭網絡之相關證據。

李嫌見手機內容遭警方發現後，見大勢已去，坦承：「我也知道警察最近有強勢取締賭博之作為，但是年關將近，想要趁機多賺一點，過個好年，無奈還是落在警方的手上，真的認栽了！」

李嫌供稱，以時薪新台幣200元雇用陳姓、秦姓等員工於每週二、四、六晚間17時至24時，會到李嫌家裡幫忙整理賭客之簽注單，從105年至今，經手之賭金已逾新台幣3千8百萬元。全案以賭博罪嫌將李嫌等5人移送高雄地檢署法辦。

廣告
  • 高市警方年關掃賭，搗獲綽號「李仔」的大組頭，以網路經營地下六合彩簽賭，並提供賭客以手機APP通訊軟體下注。（記者黃建華攝）

    高市警方年關掃賭，搗獲綽號「李仔」的大組頭，以網路經營地下六合彩簽賭，並提供賭客以手機APP通訊軟體下注。（記者黃建華攝）

  • 警方搗獲李嫌的地下簽賭站，查扣大批簽賭證物。（記者黃建華攝）

    警方搗獲李嫌的地下簽賭站，查扣大批簽賭證物。（記者黃建華攝）

  • 李嫌手機的Line通訊內容有「最近已開出600張搜索票」，提醒員工提高警覺，但簽賭站仍然被抄，（記者黃建華攝）

    李嫌手機的Line通訊內容有「最近已開出600張搜索票」，提醒員工提高警覺，但簽賭站仍然被抄，（記者黃建華攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 六合彩 地下簽賭站 簽賭 賭博
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤奶油蘑菇小牛肉
總舖師✧圍爐好菜
泡乾貨要用熱水？
年前的流理台清潔術
轉寄

標題：六合彩地下簽賭站 高雄警強力掃蕩


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月26日‧星期四‧丙申年臘月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.