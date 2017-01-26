口對鼻搶救毛小孩 消防小隊長唐健清：生命無價

火警中感人片段！愛狗小隊長帶頭對受災毛小孩口對鼻CPR急救。（記者吳仁捷翻攝）

2017-01-26 11:34

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市消防局第一大隊小隊長唐健清是高級救護技術員，救人無數，但對犬隻施以心肺復甦術CPR、口對鼻人工呼吸還是頭一遭。唐健清說，記得以往曾看過文獻，他以救護指揮官的身分，下令以面罩給氧救狗後，他發現一隻犬隻情況危急，就讓牠側躺，在牠心臟附近作心室按摩，並摀住狗的口部、從鼻子吹氣，如此2循環後，犬隻恢復生命徵象，當時連同他在內，另有9名消防員對犬隻給氧急救，但最後只急救回4、5隻。

唐健清說，消防員確認屋內沒有人員受困，赫見屋內有大批毛小孩，消防同仁趕忙一批批救出奄奄一息，或疑遭燒傷、窒息的各色貴賓犬，消防員比照救人，為這些受傷犬隻們「檢傷分類」，將疑有生命徵象的犬隻送到一旁貨車車斗，危急或遭燒傷的犬隻，就近搬運到騎樓地面，等待進一步救治。

唐健清說，當下救災到一個階段，發現許多犬隻失去生命徵象，才展開急救。唐健清說，他自己也曾養過2隻紅貴賓，就把這些毛小孩們當成是自己的小孩一般急救，當時也沒有想那麼多、也沒想是否有用，只是從以往救災經驗及對犬隻的熟悉，全力去救治。

唐健清說，救狗與救人相較，當然不同，但犬體構造接近於人體。早年消防隊會收養一些流浪犬，他深夜值班時，也與這些流浪犬培養感情，而消防隊也曾受理貓隻、鳥類等動物救援，消防分隊也曾充當臨時照顧所，他也基於生命無價，盡力去做，也就沒想動作是否標準、正確，只想能救一隻算一隻。

新北市板橋區愛寶寵物坊，今天凌晨傳出火警，消防員疏散住戶後，破門進入一樓起火戶，赫見其中有多隻紅貴賓，消防員救出悶燒多時缺氧、奄奄一息的多隻紅貴賓。

寵物店內共有50隻紅貴賓，消防員救活21隻紅貴賓，另有29隻遭嗆死或燒死，消防員不排除是電氣因素起火，確切起火原因仍待進一步調查。

新北市消防局是於今日凌晨4點49分獲報，板橋區縣民大道二段200巷內的愛寶寵物坊傳出火災，到場時先確認沒有住戶受困，隨即持圓盤切割片破壞竄出白煙的寵物店大門，持續從悶燒的店內救出貴賓犬；其中消防帶隊官見大批犬隻死傷，要現場9名救護員從車上拿下氧氣面罩，全力急救被救到貨車上的這些寵物犬，而身為救護教官的小隊長唐健清更直接對一隻紅貴賓施以心肺復甦術，口對口人工呼吸。

唐健清說，經給氧、CPR等搶救，讓5隻倒地的貴賓犬馬上能爬起來走動，但其餘的貴賓犬因缺氧多時，仍是回天乏術；女飼主獲報趕到，驚覺大批愛犬葬身火窟，她難過得想衝入火場救狗，但因其中瀰漫火煙，被消防員攔下，飼主說，這些狗她自己養的有10多隻，其他的是流浪動物團體從各縣市捕犬隊領養後，寄養在這，當消防員清點有29隻紅貴賓死亡時，女子難過得哽咽。

帶隊官第一大隊副大隊長黃炳松說，寵物店起火在消防員到場前至少悶燒1小時，火調人員初步勘查，發現店中央裝設保溫燈處嚴重燒融，研判該處為起火點，懷疑密閉空間起火後，店內貴賓犬被濃煙嗆死或悶死，消防單位已轉報新北市農業局動物防疫檢疫處，釐清飼主在小空間內密集飼養犬隻，有無違規、違法的問題。

新北市消防局第一大隊小隊長唐健清（圖中）在50死傷的寵物店火警中，率隊以給氧急救奄奄一息的寵物犬，他自己更對一隻寵物犬口對鼻人工呼吸。（記者吳仁捷攝）

警消給氧急救奄奄一息的寵物犬。（記者吳仁捷翻攝）

新北市板橋一間寵物店失火，消防員在場急救這些奄奄一息的貴賓犬。（記者吳仁捷翻攝）