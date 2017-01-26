闖平交道釀悲劇 男小年夜慘死火車輪下

2017-01-26 10:21

〔記者吳昇儒／基隆報導〕台鐵一輛壽豐開往樹林普悠瑪自強號，上午9時28分行經暖暖火車站附近時，一名男性突然侵入鐵軌遭列車撞擊身亡，目前列車以東線單線行車，交由鐵路警察局人員處理中。

死者全身遭輾變形，屍塊散落在第五節車廂下方，台鐵已安排人員進行排除，死者身分目前仍待調查，車內乘客等待接駁當中。

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