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寵物店火災 警消口對口CPR搶救毛小孩

2017-01-26  08:33

〔即時新聞／綜合報導〕位於新北市板橋區縣民大道二段的愛寶寵物店，今日凌晨4時50分發生火災，警消接獲報案後立即趕赴現場灌救，經過1小時奮戰之後，發現已有29隻玩具貴賓犬被嗆死或燒死，至於救出的21隻貴賓犬則有18隻沒有呼吸或喪失意識，在場警消立刻以口對口人工呼吸或單手壓胸的方式，向死神手中搶救毛小孩。

據《蘋果日報》報導，消防人員到場時，發現鐵捲門內有濃濃白煙冒出，警消以電鋸破壞鐵門後，再打破落地窗入內拯救犬隻。消防小隊長見到被燒得面目全非的貴賓犬，立刻下令不管用什麼方法都要儘量救，也動用救護車的氧氣瓶呼吸面罩。

新北市消防局第一大隊副大隊長黃炳松指出，該寵物店為起火悶燒、初步研判是保溫燈過熱爆裂才會發生火災，在設置保溫燈的房間內有29隻玩具貴賓犬燒死或嗆死，其餘地方的犬隻則被嗆暈。

「愛寶寵物店」的女店主事發時情緒激動，多次想衝入火災現場救愛犬，在場警消連忙攔下安撫。女店主表示，這50隻貴賓犬差不多有10來隻是自己養的，其他則是流浪動物團體救出後寄養在店內。

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  • 位於新北板橋的愛寶寵物店，於今日清晨發生火災。（圖擷自Google街景）

    位於新北板橋的愛寶寵物店，於今日清晨發生火災。（圖擷自Google街景）

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