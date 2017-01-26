水泥車撞進陸橋下 車頭慘遭壓扁
2017-01-26 02:10
〔記者何宗翰／大雅報導〕1輛水泥預拌混凝車疑因誤判陸橋高度，25日深夜11點多駛入入台中市大雅區中科路陸橋下，導致車頭被削掉一大塊，年約55歲的駕駛受困駕駛座內，消防局大雅、西屯分隊出動搶救，以油壓等破壞器材順利將駕駛救出，駕駛意識不清、頭部有撕裂傷，送往澄清醫院中港院區救治。
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