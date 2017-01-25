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櫻花妹好心急 原來是掉了這個…

2017-01-25  23:20

［記者陳恩惠／台北報導］「Wifi，lost，taxi，help！」今天中午2名日籍女子，慌亂地走進北市警大同分局民族西路派出所，值班的警員謝硯丞由於不諳日語，2名櫻花妹的英語又不太懂，雙雙費了一番功夫，最後靠著比手畫腳及隻字片語，謝員才了解，原來她們在桃園國際機場租用的Wifi分享器，意外掉在計程車上，由於還不出要賠償2萬元日幣，急得前來求助。

由於櫻花妹另有要事在身，趕著離開，謝員確認2人上下計程車的地點與時間後，調閱錄影監視系統，果然在30分鐘內，順利調閱到她們下車的身影，以及確認搭乘的計程車，同時查閱警政系統聯繫司機，林姓司機也在傍晚利用載客空檔將wifi分享器送回派出所。

民族所說，由於2名日籍女客沒有聯絡電話，謝員於是主動將遺失物送到她們位於新生南路三段下榻的飯店，櫻花妹見分享器失而復得，十分高興，大呼台灣的警察真棒！直呼下次一定還要再來台灣玩。

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  • 民族所警員謝硯丞幫2名櫻花妺找回wifi分享器。（記者陳恩惠翻攝）

    民族所警員謝硯丞幫2名櫻花妺找回wifi分享器。（記者陳恩惠翻攝）

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