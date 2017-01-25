高市衛生局股長 不明原因墜樓身亡

2017-01-25 23:14

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市衛生局會計室一名郭姓股長，今晚6點30分許，被發現從衛生局大樓墜樓身亡，他妻子得知消息後趕到，哀痛不已，衛生局表示，郭股長近來差勤正常，是輕生或不慎墜樓？仍需檢警進一步調查。

據了解，今晚6點30分許，衛生局大樓的警衛發現大樓門窗的安全裝置被啟動，正準備前往查看，即發現會計室郭姓股長倒臥在一樓，疑似從高樓墜樓，當場已無生命徵象。

衛生局表示，郭姓股長已婚，調來衛生局僅2個多月，突然發生意外，其直屬主管會計主任也情緒激動，衛生局啟動同仁間哀傷輔導。

衛生局表示，郭姓股長近來上班正常，沒有異樣，為何發生墜樓？及是從哪一樓層墜落？仍待檢警進一步了解。