宜蘭1男子疑釣魚落水 消防深夜尋獲遺體

2017-01-25 23:02

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜縣消防局今晚10點多接獲劉姓男子報案，其父親今早7點多，從台北下來至壯圍鄉貓里霧罕橋橋下釣魚，至今聯絡不上其父親，手機目前不正常關機中，釣魚現場發現其父親車輛及釣魚工具，懷疑其父親落水；宜縣消防局出動壯圍分隊救災人、車、艇前往現場，漏夜救援。

深夜11點3分左右，搜救人員在貓里霧罕橋下游100公尺處附近岸邊尋獲劉男，身體僵硬已明顯死亡，交由派出所員警及家屬處理。