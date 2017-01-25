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新春「金蕉夢碎」！社頭水果行老闆賠慘了

現場有800公斤香蕉。（記者顏宏駿攝）

2017-01-25  23:00

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣社頭鄉發生氣爆的水果行，為了在過年前賺一筆，1次進了800公斤青香蕉，經1夜催熟就可進帳逾8萬元，只是人算不如天算，香蕉放在冷藏庫催熟，意外引發大爆炸，波及鄰居，現得付逾百萬元幫人修繕房屋，還得面臨公共危險的刑責。

這家水果負責人登記為簡女，其實是她跟先生和兒女一起經營，她向警方坦承為了拚過年，一次進了800公斤的青香蕉，目前香蕉零售價1台斤約70元（相當1公斤116元），創歷史天價，如果過年前「完售」，等於2、3天內光靠香蕉就可進帳8萬多元。

但水果行用電土催熟，為了增加效率，又把青香蕉擺放在完全密閉的冷藏庫，香蕉一夜由青轉黃，價格翻倍，只是沒料到，突來的爆炸，讓這一家，過年發筆「金蕉財」夢碎！

水果行對面共有3間房子受損，落地玻璃窗全部震碎，鐵窗也扭曲變形，其中鍋燒麵店才剛開張，就遭來橫禍，整間店面已無法營業，最慘的是過年前叫不到工人，連著三棟又都面向北邊，寒風竄進屋內，大家冷得直打哆嗦，大家都哀喊「今年不用過年了」。

住在水果店後方，被碎玻璃割傷的謝女，整間房間都是碎玻璃，至今仍完全無法安睡，謝女這次被嚇到，25日下午先叫水泥師把窗戶填平，一了百了。

現場1名地方人士估計，水果行至少得賠償百萬元結受害的住戶作修繕，這還沒包括「精神損失」。水果行簡女還得面臨公共危險罪的刑責，若證實為過失造成的失火，最重可判1年以下有期徒刑。

一名鄰居感歎說，「欲速則不達」，為了「金蕉」付出慘痛代價，但往好處想，沒有傷亡，真是不幸中的大幸。

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  • 老闆千算萬算都想不到，電土會引發大爆炸（記者顏宏駿攝）

    老闆千算萬算都想不到，電土會引發大爆炸（記者顏宏駿攝）

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