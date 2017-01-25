酒空醉走馬路險遭撞 網友：是在打醉拳嗎？
2017-01-25 22:38
〔即時新聞／綜合報導〕「醉」不上道！酒駕上路危險，路人喝醉酒走在路上也很危險！一名洪姓網友日前開車行經新北市八里區龍米路一段時，一名喝得醉醺醺的男子突然從中央分隔島竄出，嚇得洪男急踩剎車長按喇叭示警，醉漢這才驚覺自己走上馬路，但卻因不勝酒力，走起路來搖搖晃晃，十分危險，洪男將行車紀錄器貼上臉書社團爆料公社，網友看到醉漢的模樣笑稱：是在打醉拳嗎？
洪姓網友在爆料公社貼文表示：「遇到酒空 還好剛買新車 油門捨不得重踩！不然應該躲不過！」影片中只見，洪男行駛在八里區龍米路一段上，一名喝得酩酊大醉的男子突然從中央分隔島跳出，走在內側車道上，洪男見狀急踩剎車並長按喇叭，醉漢這才反應過來正要閃躲，但由於喝得太茫了，走起路來搖搖晃晃，甚至一度還重心不穩向內側車道倒退走了好幾步，最後似乎回過神來才緩步走到路邊。
網友看完影片後直呼：「喝醉請在家好好休息，不要危害社會！」、「似乎看到成龍的醉拳續集……」、「還好車主反應夠快」，更有網友開玩笑表示「我會下車扶他去旁邊坐，臨走前甩他一巴掌，這樣行車紀錄器才不會拍到XD」
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