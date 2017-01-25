| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
豬隊友用禁藥 波爾特奧運金牌被追回
 首頁 > 社會

酒空醉走馬路險遭撞 網友：是在打醉拳嗎？

2017-01-25  22:38

〔即時新聞／綜合報導〕「醉」不上道！酒駕上路危險，路人喝醉酒走在路上也很危險！一名洪姓網友日前開車行經新北市八里區龍米路一段時，一名喝得醉醺醺的男子突然從中央分隔島竄出，嚇得洪男急踩剎車長按喇叭示警，醉漢這才驚覺自己走上馬路，但卻因不勝酒力，走起路來搖搖晃晃，十分危險，洪男將行車紀錄器貼上臉書社團爆料公社，網友看到醉漢的模樣笑稱：是在打醉拳嗎？

洪姓網友在爆料公社貼文表示：「遇到酒空 還好剛買新車 油門捨不得重踩！不然應該躲不過！」影片中只見，洪男行駛在八里區龍米路一段上，一名喝得酩酊大醉的男子突然從中央分隔島跳出，走在內側車道上，洪男見狀急踩剎車並長按喇叭，醉漢這才反應過來正要閃躲，但由於喝得太茫了，走起路來搖搖晃晃，甚至一度還重心不穩向內側車道倒退走了好幾步，最後似乎回過神來才緩步走到路邊。

網友看完影片後直呼：「喝醉請在家好好休息，不要危害社會！」、「似乎看到成龍的醉拳續集……」、「還好車主反應夠快」，更有網友開玩笑表示「我會下車扶他去旁邊坐，臨走前甩他一巴掌，這樣行車紀錄器才不會拍到XD」

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

廣告
  • 醉漢突然從中央分隔島竄出，嚇的洪姓網友急踩剎車。（擷取自爆料公社）

    醉漢突然從中央分隔島竄出，嚇的洪姓網友急踩剎車。（擷取自爆料公社）

  • 網友在影片下方留言。（擷取自爆料公社）

    網友在影片下方留言。（擷取自爆料公社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 八里 爆料公社 酒空 酒醉
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤茶樹菇燉排骨
總舖師✧圍爐好菜
新年蘿蔔糕漂亮煎！
小家電✧速速清潔術
轉寄

標題：酒空醉走馬路險遭撞 網友：是在打醉拳嗎？


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月26日‧星期四‧丙申年臘月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.