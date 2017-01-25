被害人天天噩夢 史亞平夫用毒性物質隆乳判刑9年餘

2017-01-25 21:21

［記者楊政郡／台中報導］台中萌葳診所院長郝治華（外交部駐奧地利代表史亞平丈夫），被控使用含有致癌物質丙烯醯胺（醯音同希）的KOSMOGEL藥物隆乳，致11名婦人胸部出現腫塊、神經病變等，有被害人天天噩夢連連，事後郝某私下與被害人和解或判決賠償，但刑責部分台中地院25日宣判，依詐欺、違反藥事法等罪判處有期徒刑4年4月、可易服勞役3年10月、可易科罰金1年3月。

據檢方起訴書指出，僅有耳鼻喉科醫師執照的郝治華（57歲），2001年從德國購入含有被環保署列管為毒性化學物質丙烯醯胺的KOSMOGEL藥物，未經核准帶回台灣，為人施做隆乳手術。郝宣稱他所用藥品「效果比玻尿酸更好，傷口小，復原快」，以1c.c.售價1千元，每人收費25萬到50萬元不等，但有11人使用隆乳後出現硬塊，拿切片去化驗，才發現此事。

有被害女子稱：「郝還說日後可以餵、我是借錢打來」，另有被害婦人說：「事後為了切除乳房內一堆硬顆粒，花了6百萬元，賣房子、車子，天天做噩夢。」，還有被害人是「開過三次刀，硬塊還取不乾淨。」。

郝則否認有詐欺，辯稱他說的是長效型波尿酸，不是一般玻尿酸。此案爆發後郝陸續與被害人以110萬元到150萬元不等和解，也有民事判決請求賠償在百餘萬元之譜，但仍無法私了，被台中地檢署起訴。

據希，丙烯醯胺（Acrylamide）是致毒物質，易經由血液散布全身各器官，可能造成致癌性、基因突變、神經系統毒變等，環保署已列為「列管毒性化學物質」。

台中地院25日宣判，認定郝犯下詐欺2罪、違反藥事法未經許可輸入醫療器材5罪、未經許可輸入禁藥27罪、販售禁藥1罪。合併判處有期徒刑4年4月、可易服勞役3年10月、可易科罰金1年3月。