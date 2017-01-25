辜成允摔傷不治 晶華酒店總經理訊後請回
2017-01-25 20:56
〔記者錢利忠／台北報導〕台泥董事長辜成允赴晶華酒店參加喜宴，不幸摔下樓梯不治；家屬雖向檢方表示不提告，但台北地檢署為確認飯店設施是否符合規範，以釐清有無涉及屬於公訴罪的業務過失致死刑責，今天以證人身分約談晶華酒店總經理楊雋翰及負責查核飯店設施的交通部觀光局官員等多人；今晚8點40分，楊雋翰訊後獲請回，面對記者追問，未發一語。
因事發現場是監視器死角，檢方為確認有無其他目擊者，今天已向楊雋翰索取當晚出席該場宴會的賓客名單。
針對飯店設施部分，檢方今天另約談負責查核的交通部觀光局旅館業查報督導中心轄下多名職員，釐清查核經過。
檢方根據目擊者指證發現，辜成允下樓梯時，靠近階梯中央偏右，並未攙扶扶手，下樓梯3至4階時，不慎失足向後仰躺倒地，後腦直接重創而失去意識，並以面部朝上，身體反轉180度、頭下腳上的姿勢滑下樓梯，造成頭部重創不治。
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