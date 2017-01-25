韓女性侵案》警全面清查Jerry車隊成員背景

2017-01-25 20:57

［記者陳恩惠／台北報導］遭性侵的韓籍女觀光客日前發表公開信，指稱仍有不少受害者，昨南韓外交部表示共接獲7起類似檢舉案件，負責調查的北市警士林分局表示，目前偵辦的進度，仍只限於先前的3名韓籍女大生，至於其餘新的被害人，由於案件發生地點尚未明確、涉案司機也不明確，仍待進一步釐清與確認，目前士林警方針對Jerry車隊（Jerry Taxi Tour）的近30名成員的背景展開全面清查。

據悉，Jerry車隊並非登記有案的正式車隊，創隊元老是名魏姓司機，由於魏某本身會韓文，早於10餘年前便自行承攬韓國客人的包車接送服務，有時忙不過來，便請好友幫忙、或拜託好友的好友接送，就此口耳相傳，以魏先生的英文名字「Jerry」成立了Jerry Taxi Tour車隊，加入的每個人不僅都有營業小客車的駕照，車子十之八九都是自用車、而非租來的車。

警方調查，Jerry車隊的成員來來去去，人數維持20至30人左右，加入此車隊不用交任會費，也沒有抽成的問題，大家只是互相幫忙，而且只做「包車」跑行程，沒有導遊服務、不負責介紹景點。

計程車司機詹侑儒涉嫌性侵遊台的女韓大生一案，震驚社會，不少民眾直呼「不敢搭計程車」、「要小心小黃司機」，台北市警方為使民眾安心搭乘計程車，即日起也加強相關作為。

警方將強化計程車專案稽查勤務：依「台北市政府警察局強化計程車駕駛人管理工作執行計畫」，即日起至春節期間，實施全市的計程車專案稽查。

警方將動員各單位警力，在重要觀光景點、車站、計程車招呼站、飯店等地，加強查緝計程車駕駛是否為無照駕駛、越級駕駛（逾齡駕駛）、無執業登記證、使用經廢止之執業登記證駕駛計程車等各項違規行為。

台北市交通警察大隊也將對於計程車駕駛人的執業資格嚴加審查，避免少數個案駕駛破壞計程車全體形象。警方也將配合公路主管機關稽查，對計程車違規包車旅遊、白牌車違法營業等情況進行稽查。