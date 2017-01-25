| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
宜蘭1男子疑釣魚落水 消防漏夜搜尋救援
 首頁 > 社會

機捷通車在即 航警局演練圍捕不法分子

執勤員警迅速壓制歹徒。（記者劉信德攝）

2017-01-25  21:28

〔記者劉信德／台北報導〕桃園機場捷運通車在即，航警局25日舉辦「機場捷運通緝要犯攔截圍捕任務演練」，模擬不法分子於機場捷運站A12、A13站內犯案後，趁隙脫逃至機場第一、二航廈內，執勤員警面對案件之應變及圍捕歹徒之現場處置能力。

現場演練2名歹徒於機場捷運A13站內遭警網盤查，因拒絕受檢而逃跑，其中1名歹徒當場被制伏，另1名歹徒逃竄至二航B2層，線上警網立即展開圍捕。該名歹徒逃逸過程中還隨機砍傷、持刀挾持一名路人。警網趕到現場後，先對歹徒溫情喊話「快過年了，想想你爸爸媽媽」，趁歹徒情緒不穩上前壓制，完成上銬搜身，並將傷者送醫，展開鑑識蒐證工作。

航警表示，透過模擬演練，可以提升執勤員警對案件應變及圍捕歹徒之現場處置能力，熟稔各項職責分工及執勤要領，以確保旅客之生命、財產安全。

廣告
  • 航警局25日舉辦「機場捷運通緝要犯攔截圍捕任務演練」，模擬不法分子於機場捷運站A12、A13站內犯案後，趁隙脫逃至機場第一、二航廈內，執勤員警面對案件之應變及圍捕歹徒之現場處置能力。（記者劉信德攝）

    航警局25日舉辦「機場捷運通緝要犯攔截圍捕任務演練」，模擬不法分子於機場捷運站A12、A13站內犯案後，趁隙脫逃至機場第一、二航廈內，執勤員警面對案件之應變及圍捕歹徒之現場處置能力。（記者劉信德攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 圍捕 機捷 演練 航警局 通車
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤茶樹菇燉排骨
總舖師✧圍爐好菜
新年蘿蔔糕漂亮煎！
小家電✧速速清潔術
轉寄

標題：機捷通車在即 航警局演練圍捕不法分子


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月25日‧星期三‧丙申年臘月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.