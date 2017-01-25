機捷通車在即 航警局演練圍捕不法分子
2017-01-25 21:28
執勤員警迅速壓制歹徒。（記者劉信德攝）
〔記者劉信德／台北報導〕桃園機場捷運通車在即，航警局25日舉辦「機場捷運通緝要犯攔截圍捕任務演練」，模擬不法分子於機場捷運站A12、A13站內犯案後，趁隙脫逃至機場第一、二航廈內，執勤員警面對案件之應變及圍捕歹徒之現場處置能力。
現場演練2名歹徒於機場捷運A13站內遭警網盤查，因拒絕受檢而逃跑，其中1名歹徒當場被制伏，另1名歹徒逃竄至二航B2層，線上警網立即展開圍捕。該名歹徒逃逸過程中還隨機砍傷、持刀挾持一名路人。警網趕到現場後，先對歹徒溫情喊話「快過年了，想想你爸爸媽媽」，趁歹徒情緒不穩上前壓制，完成上銬搜身，並將傷者送醫，展開鑑識蒐證工作。
航警表示，透過模擬演練，可以提升執勤員警對案件應變及圍捕歹徒之現場處置能力，熟稔各項職責分工及執勤要領，以確保旅客之生命、財產安全。
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