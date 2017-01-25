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藏頭詩案》遠雄敗訴 林洲民：感謝司法公正的審判

2017-01-25  20:20

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市都發局長林洲民去年七月提到「For the sake of Universal Common Knowledge」談論遠雄。遠雄董事長趙藤雄指控林洲民以英文「藏頭詩」的方式辱罵遠雄髒話，提告妨害名譽。今天下午宣判趙藤雄敗訴，人在國外的林洲民透過都發局感謝司法公正的審判，維護人民對公共事務合理評論的言論自由權利。

林洲民也提到遠雄公司應儘速依程序進行大巨蛋建照變更，強調一直興訟沒有必要，徒浪費司法資源，也無助公共利益。

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  • 目前人在國外的林洲民，透過都發局感謝司法公正的審判，維護人民對公共事務合理評論的言論自由權利。（資料照，記者鍾泓良攝）

    目前人在國外的林洲民，透過都發局感謝司法公正的審判，維護人民對公共事務合理評論的言論自由權利。（資料照，記者鍾泓良攝）

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