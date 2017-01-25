疑與家人感情不睦 老翁買汽油自焚

2017-01-25 19:31

〔記者王駿杰／新竹報導〕71歲吳姓老翁，疑似長期與家人感情不睦，今天下午去加油站買汽油，返回住處在樓梯口自焚，鄰居看見濃煙竄出，急忙報案，消防人員到場，發現吳翁全身焦黑，失去生命跡象；警方勘驗，初步排除他殺，細節仍待調查、釐清。

警方指出，調閱監視器畫面發現，吳翁今天下午兩點半左右騎機車離家，約15分鐘後返家，當時機車踏墊上已經多了汽油桶，不久就在自家二樓通往三樓的樓梯間平台自焚，現場未留遺書，沒有打鬥痕跡，初步排除他殺，研判汽油恐是吳翁去住家附近加油站購得。

家屬告訴警方，吳翁雖與妻子同住，但兩人感情長期失和，一家人互動很少，他沒有特殊病史，偶爾會和附近鄰居聊天，近期也未發現異狀。