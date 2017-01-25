藝人綠茶撞翻名車 重判5個月

2017-01-25 19:33

〔記者王定傳／新北報導〕藝人綠茶（本名林埈永）去年10月酒駕翻車，撞爛AUDI名車，由於他曾有酒駕記錄，台北地檢署給予緩起訴，沒想到他又再犯，新北地院法官斥責他的行為，除漠視自己安危，也罔顧公眾安全，日前依公共危險罪，重判5個月徒刑，得易科罰金15萬元。

去年10月10日早上7時許，「綠茶」開車行經新北市中和安平路時，因車速過快，擦撞停在路旁的汽車後翻車，雖無人受傷，但酒測值仍達每公升0.50毫克；「綠茶」肇事後，一眼就被警方認出，他立即向社會大眾致歉：「對不起，向大家做了不好的示範」。

檢方偵辦時，綠茶也坦承酒駕，不過，由於他曾有酒駕記錄，台北地檢署處分緩起訴，檢方不再給他緩起訴機會，依公共危險罪嫌起訴；法官認為，酒後駕車有高度危險性，綠茶所為除漠視自己安危，也罔顧公眾安全。

綠茶今年1月間出席經紀公司尾牙時曾說，3年前他以235萬購入奧迪名車，如今已撞爛，最後以50萬低價賤賣，自己現在很守法，不敢酒駕。

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