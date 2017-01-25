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防詐宣導巧思 「詐騙暴龍哥」大戰萌小孩！

員警穿上暴龍裝扮演「詐騙年獸」與萌小孩上演大戰。（記者陳薏云翻攝）

2017-01-25  19:18

〔記者陳薏云／新北報導〕暴龍哥竟被幼童毆打！原來是警局防詐宣導的巧思，新店警分局反詐騙微電影拍攝，由員警穿上暴龍裝扮演「詐騙年獸」，並與臺北市私立文山幼兒園孩童合作，述說詐騙手法，以及民眾如何自保，童言童語的畫面也讓現場警員萌翻！

這支微電影以「解除分期付款」、「假冒名義」、「假網拍」以及「假冒公務機關」等4種常見詐騙類型為主軸，藉由小朋友扮演的小警察透過1聽、2掛、3查證的口訣，成功擊敗詐騙年獸，達到寓教於樂之效果。

新店分局分局長顏旺盛表示，春節期間民眾要注意防竊（扒）、防搶，有提領巨款者，可申請護鈔服務。此外呼籲民眾倘接獲疑似詐騙簡訊、電話，務必詳加查證，牢記「1聽」、「2掛」、「3查證」口訣，以保障財產安全。

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  • 員警穿上暴龍裝扮演「詐騙年獸」與萌小孩上演大戰。（記者陳薏云翻攝）

    員警穿上暴龍裝扮演「詐騙年獸」與萌小孩上演大戰。（記者陳薏云翻攝）

  • 扮演「詐騙年獸」的原警與幼兒園小孩排演。（記者陳薏云翻攝）

    扮演「詐騙年獸」的原警與幼兒園小孩排演。（記者陳薏云翻攝）

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相關關鍵字： 反詐騙 年獸 微電影 新店分局 暴龍
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