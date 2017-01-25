裝遊艇老總詐按摩女、酒店小姐 判刑1年9月

2017-01-25 18:52

〔記者王定傳／新北報導〕有多項詐欺前科的男子王健梆，日前又假裝是海威全球國際遊艇營造集團總經理，上按摩店約阮姓按摩女外出，以共築愛巢為由，騙得50萬，不僅如此，他另外又騙了酒店及按摩女等，不法所得共79萬元，新北地院依詐欺罪，判他1年9月徒刑，其中1年得易科罰金，可上訴。

檢警調查，44歲的王男以海威全球國際遊艇營造集團總經理「王漢祥」名號四處行騙，103年9月間到按摩店按摩，搭訕阮姓按摩女，約她外出，以共築愛巢為由，要阮女先付訂金，再約不知情房仲看房，先付600萬支票，除取信房仲外，也讓阮女卸下心防後，稍晚趁她洗頭時，藉口保管現金，得手後開溜。

10月間，王男又約在鋼琴酒吧結識的李姓女子外出吃消夜，編織結婚、購屋等謊言後，要李女先付100萬元斡旋金，再找房仲看房，房仲察覺有異，透過資料庫查到王男所使用的手機，是之前有問題的客戶，報警處理。

王男仍不罷手，11月間，又把以共築愛巢為由，要在按摩店結識的徐姓女子先付10萬元訂金，之後又以「生活支出、胞弟因酒駕及超速，需保證金10萬」等理由，向徐女騙得12萬元。

直到12月間，他仍繼續行騙，約江姓酒店小姐外出，再以胞弟酒駕在新竹國道被抓，需保證金10萬元，江女受騙向父母借款7萬元還陪王男南下新竹，卻在上廁所時遭丟包。合議庭審酌王男沒有還給被害者詐欺款項，判他1年9月徒刑。