辜成允下樓梯摔傷不治 檢方傳晶華酒店總經理
2017-01-25 18:32
〔記者錢利忠／台北報導〕台泥董事長辜成允赴晶華酒店參加喜宴，獨自從3樓下樓梯，不慎失足後仰跌倒，經送醫搶救仍不幸辭世；台北地檢署承辦檢察官吳文琦已完成相驗，確認此案為意外，為還原辜成允倒地的狀況，昨天二度赴晶華勘查丈量，並以假人模擬事發經過，今天首度約談晶華酒店總經理楊雋翰及觀光局官員，現仍在庭訊中。
檢方根據目擊者指證發現，辜成允當時獨自走下樓梯時，靠近階梯中央偏右，並未攙扶扶手，下樓梯3至4階時，不慎失足向後仰躺倒地，後腦直接重創而失去意識，並以面部朝上，身體反轉180度、頭下腳上的姿勢滑下樓梯。
因事發現場剛好是監視器死角，為釐清目擊者所述情節是否合理，有無其他目擊者也曾目睹事發經過等疑點，檢察官昨才再度前往晶華酒店，使用身高、體重均與辜成允體型相近的假人進行模擬，還原確切事發經過，並釐清晶華酒店階梯設計是否符合法規。
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