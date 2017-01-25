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女不配合臨檢還PO網反控警 掀網路論戰

2017-01-25  19:45

〔即時新聞／綜合報導〕台北大安警分局昨天凌晨執行路檢時，發現坐在計程車後座的阮姓女子未繫安全帶，便攔車開罰，不料她拒絕下車配合，還拿出手機反蒐證，雖然阮女最後仍乖乖收下罰單，但她質疑警方大小聲並將影片轉貼到臉書社團「爆料公社」，引起挺警和挺阮女的網友展開大論戰。

據了解，警方當時在執行路檢時，發現阮女坐在計程車中，未依規定繫上安全帶，且精神恍惚，懷疑有服用違禁藥品，便要她下車配合檢查，不料阮女認為不應該被要求檢查包包、更因天冷不肯配合下車，最終妥協但持手機反蒐證，遭員警大聲喝止，雙方口語爭執僵持近10分鐘，阮女才拿出證件，讓警方開立未繫安全帶罰單。

事後阮女不滿警方態度不佳，將反蒐證影片貼上臉書並表示「是這樣的我做計程車沒扣安全帶，警察叫我下車我已經很配合的下車給他查證件，我覺得我沒做錯什麼事情就被強迫要我自己打開包包，我很不悅有點不配合，他們就大小聲，拉扯我，三個兇我一個，雖然我也很兇，可是真的太不爽了，我要po爆料公社」。

由於阮女身材姣好、皮膚白皙，臉書更有2千餘人追蹤，貼文被轉貼至「爆料公社」後，隨即演變成女神與警察間的大戰，有網友力挺警方表示「乖乖配合很難嗎」、「如果沒做壞事何必心虛怕檢查」、「態度不配合更容易引起警察注意認為妳有鬼，搜妳剛好而已」，但也有力挺阮女網友表示「沒繫安全帶關包包甚麼事」、「大人～好大的官威呀」、「一定是你太漂亮，警察只是想虧妹而已」。

相關影片請見：

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  • 阮女反蒐證影片、拍下與警方爭執的過程。（擷取自爆料公社）

    阮女反蒐證影片、拍下與警方爭執的過程。（擷取自爆料公社）

  • 阮女在臉書貼文，抨擊員警態度不佳、對她大小聲。（擷取自爆料公社）

    阮女在臉書貼文，抨擊員警態度不佳、對她大小聲。（擷取自爆料公社）

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相關關鍵字： 爆料公社 臨檢 警察 路檢
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