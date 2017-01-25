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騎士闖單行道肇事 被害者怒控隨機殺人

2017-01-25  18:16

〔記者王定傳／新北報導〕新北市呂姓騎士去年5月間，騎車違規闖進單巷道，出巷口時，與謝姓騎士發生擦撞，謝男認為呂男亂騎車，就像北捷殺人案凶手鄭捷隨機殺人一樣，怒告殺人未遂，新北地檢署認定呂無此犯意，依過失傷害罪嫌起訴。

檢警調查，去年5月21日下午7時許，21歲的呂男騎乘機車闖進蘆洲一個單巷道，出巷道準備左轉，但因左方1台公車遮擋視線，謝男閃避不及而與呂男發生擦撞倒地，右膝蓋瘀青腫脹。

謝男認為呂男違規騎進單巷道，出巷口又沒注意左方來車，行為就像鄭捷一樣，怒告殺人未遂等罪嫌。呂男否認，檢方也認為，兩人素不相識，且無任何仇隙，呂案發後也沒有逃逸，難認有殺人犯意或動機，依過失傷害罪嫌起訴。

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