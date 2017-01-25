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水里萌呆狗站長 原來是打工仔…

南投水里火車站圓滾滾的白狗站長，可愛模樣融化網友的心，惟站方證實狗站長其實是「打工仔」。（圖取自臉書爆料公社）

2017-01-25  18:09

〔記者劉濱銓／南投報導〕日前1隻白色小狗獨自坐在南投水里火車站剪票口，一臉正經堅守崗位，卻因圓滾滾的憨實模樣，被稱作萌呆狗站長，引起廣大網友討論，惟站方證實白狗並非其飼養，偶爾才會看見牠在車站出現；雖然狗站長並非「正職」，僅是「打工仔」，但仍融化不少旅客與網友的心。

水里火車站表示，站內並無飼養小狗，推測是附近民眾所有，該小狗其實不太常出現，不過只要有來，常常是在晚上，且都是獨自現身，並在站前廣場溜達或是站內停留，不太會干擾人，意外成為「網路紅狗」，他們也很意外。

曾在站內遇過小白狗的陳姓旅客說，小狗身形胖嘟嘟非常可愛，當時他吃著便當還被小狗盯著看，只不過可能是沒等到食物，沒多久小狗就跑到站外散步，實在是隻非常有個性的「狗站長」。

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  • 水里火車站一隻萌呆狗站長引起網路熱烈討論，連站方人員也相當意外。（記者劉濱銓攝）

    水里火車站一隻萌呆狗站長引起網路熱烈討論，連站方人員也相當意外。（記者劉濱銓攝）

  • 水里火車站一隻萌呆狗站長引起網路熱烈討論，連站方人員也相當意外。（記者劉濱銓攝）

    水里火車站一隻萌呆狗站長引起網路熱烈討論，連站方人員也相當意外。（記者劉濱銓攝）

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