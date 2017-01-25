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求歡被拒姦殺學妹後焚屍 男大生判無期定讞

2017-01-25  18:27

〔記者楊國文／台北報導〕南部某大學黃姓男大生，向學妹求歡不成，竟以155公斤體型優勢強姦殺害學妹，事後還想以王水滅屍，最後在柴山焚屍時被逮，檢方將他求處死刑，但高雄高分院認定黃男犯案後一直向被害人家屬表達歉意，仍有教化可能，有機會融入社會，判他無期徒刑，最高法院今仍判黃男無期徒刑，全案定讞。

判決指出，現年25歲的黃男有意追求學妹，前年3月約學妹與另名男姓友人到台南玩，晚上3人都同睡黃嫌在台南租屋處，第3天只剩黃男與學妹獨處，凌晨4時黃男向學妹告白求愛，卻被拒絕，學妹還說要將此事告訴男友，黃男惱羞成怒，利用體型優勢霸王硬上弓。

判決說，黃男174公分、體重155公斤，學妹150公分且身型瘦小，男方一手掐頸，一手脫褲強姦得逞，女方被壓制時，額頭、上胸、後腦有多處瘀傷，黃嫌雖曾短暫放手，但見她還有氣息，殺紅眼持續掐頸導致女方窒息死亡。

黃男殺人後，還打算以王水毀屍，買了黑色大塑膠袋、鹽酸、硝酸後，因覺得味道刺鼻而放棄，改將屍體裝入塑膠袋後，放上機車踏板，沿省道往高雄方向騎車，並在加油站買了汽油後，騎至柴山法興禪寺下樹林點火焚屍。

民眾以為有人焚燒垃圾怕火燒山報警，黃男怕被發現，將學妹遺體拉往山坡下棄屍，仍因形跡可疑被逮。黃男偵訊時坦承殺害學妹，但強調是對方死後才姦屍，不過，法醫鑑定認定，女方遭性侵時尚有心跳，可見得是生前遭辱，黃男明顯卸責。檢方認為他犯後無悔意，求處死刑。

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  • 南部某大學黃姓男大生，向學妹求歡不成，竟以155公斤體型優勢強姦殺害學妹，最高法院今仍判黃男無期徒刑，全案定讞。（資料照，記者項程鎮攝）

    南部某大學黃姓男大生，向學妹求歡不成，竟以155公斤體型優勢強姦殺害學妹，最高法院今仍判黃男無期徒刑，全案定讞。（資料照，記者項程鎮攝）

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