史亞平老公用致癌物替人隆乳 遭判9年5月

2017-01-25 18:12

〔即時新聞／綜合報導〕現任駐奧地利代表史亞平的丈夫郝治華，為台中萌葳診所院長，他涉嫌以含致癌物質的丙烯醯胺藥物為11名女子隆乳，導致她們胸部事後陸續出現硬塊、病變，台中地院今依違反《藥事法》及詐欺等4罪，判處郝男9年5個月徒刑，可上訴。

《蘋果日報》報導，郝治華當時到德國購買含有丙烯醯胺的KOSMOGEL藥物，未經核准就帶回台灣，他用該藥物替人做隆乳手術，更對外宣稱該藥物「效果比玻尿酸更好」，每人收費25萬至50萬元，共有11人隆乳事後陸續出現硬塊、病變，之後就醫驗出是致癌物質丙烯醯胺，此事才被揭發。

郝男否認犯案，但被害人指證歷歷，台中地院認定郝男違反《藥事法》及詐欺等4罪，判9年5個月徒刑，其中3年10月可易服社會勞動，另1年3月可易科罰金，其餘4年4月須入獄服刑。仍可上訴。