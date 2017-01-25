土豪哥入住戒治所 所方：他心情平靜，飲食也正常
2017-01-25 17:59
〔記者王定傳／新北報導〕「土豪哥」朱家龍前天遭台北地院裁定勒戒並禁見，進入新店戒治所後，因體型壯碩，沒有適合的制服，連所內販售的內衣褲也太小，所方緊急通知家屬，朱家人昨專程送來8XL超大尺寸的私人衣物，終於讓土豪哥擺脫窘境，有內衣褲可替換！所方表示，土豪哥在入所後心情都滿平靜，作息、飲食也正常。
土豪哥目前住在新店戒治所2.83坪的單人房，編號「2509」，進入第一天，因他體型過於壯碩，所方特別為他準備2條棉被，並提供所內尺寸最大的制服，但他穿起來仍「繃繃的」。
所方為此訂製更大尺寸的制服，也通知家屬準備衣物，朱家人昨已將私人衣物送抵戒治所；所方指出，土豪哥入所後心情都滿平靜，作息、睡眠、飲食正常，並未提出其他特別要求，今天有放封到舍房外活動筋骨，並參加個別心理輔導。
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