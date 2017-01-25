韓媒稱還有8女遊台遭迷昏 士檢：尚未接獲韓方舉報
2017-01-25 17:42
〔記者黃欣柏／台北報導〕本月初3名韓女來台遭詹姓計程車司機下藥，引發台、韓兩地民眾關注，今又有南韓媒體引述南韓外交部消息，指當局近日收到7宗類似個案舉報，共8名旅客也曾在台灣遭人迷昏，並稱士林地檢署已就新的舉報案件進行調查。不過士林地檢署檢察長張清雲稍早指出，目前並未收到韓方任何舉報。
張清雲指出，這類案件較可能先由南韓當地檢警進行蒐證，相關卷證經過南韓法院公證後，再透過司法互助途徑轉回台灣外交部，由台灣司法機關接手，依照此流程，卷證在法院審理時才有證據能力。
張清雲強調，目前士林地檢署並未接獲韓方任何通報，媒體報導可能並不正確，但未來若獲報，一定會積極查辦；另法務部國際及兩岸法律司副司長孟玉梅今也表示，據她所知，目前法務部也尚未收到韓方有關其他個案的資訊。
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