北市連7日掃賭場 春節期間法律無假期

警方破獲職業大賭場。（記者劉慶侯翻攝）

2017-01-25 17:07

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警局春節假期前發動「安城掃賭」專案，自1月19日迄今，查獲職業大賭場10件、職業賭場259件，掃蕩易涉營賭場所207處，並指示14個分局：「強力掃蕩賭場，沒有法律假期!!」，請民眾不要參與聚賭。

警方表示，每逢過年春節，常有不肖歹徒利用人潮眾多的地點，如夜市、公園、宮廟等週邊），設攤邀路過的民眾下注聚賭，如有發現此類情事，歡迎撥打報案電話110或1999檢舉。

市警局指出，民眾常常會在泡沫紅茶店、咖啡廳、小吃店、公園等公共場所賭博，民眾認知上都以為是消遣，實則觸犯了刑法第266條「公共場所賭博罪」必須移送法辦。

另外，市警局提醒，國人常以打麻將作為消遣，如過程中有抽頭行為，主持人（屋主）就會涉及刑法第268條「圖利供給賭場或聚眾賭博罪」，賭客則會以社維法裁罰3000至9000元不等，所以請民眾切勿以身試法，以免影響自己過年的心情。