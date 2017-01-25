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涉堵黃之鋒 四海幫陳子俊另案起訴

2017-01-25  17:10

〔記者王定傳／新北報導〕28歲的「四海幫海巨堂」堂主陳子俊，之前多次從事暴力犯罪為警方掃蕩到案後仍不知悔改，更在香港社運人士黃之鋒來台時，涉嫌率眾前往桃園機場堵人，由於他另外涉嫌在雙北市砸店、傷人，新北地檢署今依傷害、毀損等罪嫌起訴陳子俊等7人。

新北檢這次起訴的範圍只有陳子俊等人，在去年6月間，到北市信義區某餐廳酒館砸店、及8月間到新北市永和樂華夜市砸攤商，他坦承犯行。至於香港社運人士來台遭堵等，由警方繼續追查。

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  • 犯嫌陳子俊（右2）。（資料照，記者陳薏云攝）

    犯嫌陳子俊（右2）。（資料照，記者陳薏云攝）

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