一銀盜領案只判5年 北院合議庭：深感遺憾

2017-01-25 17:18

〔記者張文川／台北報導〕第一銀行盜領案今天宣判，3名落網車手安卓斯、米海爾、潘可夫皆被判刑5年、併科罰金60萬元，執行完畢驅逐出境；判決書下午出爐，合議庭法官痛批，安卓斯3人嚴重擾亂我國金融秩序，惡性重大，犯罪情節嚴重，在集團內負責關鍵的處理贓款角色，卻飾詞否認，未見悔意，因此判以法定刑度的最重刑期。

北院在判決書的最後特別敘明，雖然本件犯行的惡性、犯罪情節甚為重大，但在罪刑法定主義之下，法院只能依法判處法定的最重本刑，合議庭對此「深感遺憾」。

判決指出，3人均為外籍入士，共組國際盜領集團，利用第一銀行電腦系統的漏洞，入侵一銀內部網路，變更、刪除一銀電腦的電磁紀錄，植入惡意程式，遠端操控盜領ATM，短時間盜領金額高達8327萬餘元，嚴重擾亂我國金融秩序，危害我國社會治安。

合議庭認為，檢警僅查獲追回7754萬餘元，尚有573萬多元贓款去向不明，犯行造成一銀巨大損失，且查獲的款項若非警方即時查獲，很可能會被以地下匯兌的方式流通至國外。

法院認定，安卓斯3人在集團內扮演負責處理贓款的關鍵性角色，安德魯處理其中1723萬多元，米海爾、潘可夫處理6024萬餘元，3人均惡性重大，犯罪情節嚴重，有必要嚴懲。

法院考量，3人都只坦承搬運贓物的輕罪，飾詞否認參與盜領集團的分工，毫無有悔意，犯罪後態度欠佳，因此依「破壞電磁紀錄罪」的最重刑度判處5年徒刑。