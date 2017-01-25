8韓妹控來台遭下藥 韓外交部：皆搭Jerry車隊

今韓國外交部證實，有8人指稱在喝了司機給的飲品後，就在車中不省人事，受害者皆搭乘「Jerry taxi tour」所屬的計程車。（取自網路）

2017-01-25 16:59

〔即時新聞／綜合報導〕色運將詹侑儒涉嫌迷姦來台旅遊的韓國妹，遭媒體批露後，越來越多受害者出面指認曾有類似遭遇，今韓國外交部證實，已接到7起共8人指認在喝了司機給的飲品後，就在車中不省人事，受害者皆搭乘「Jerry taxi tour」所屬的計程車。

根據《韓聯社》報導，韓國外交部今（25日）表示，日前韓國女性在台灣遭性侵事件發生後，他們又接獲了7起共8名韓國女子在赴台觀光時疑似遭迷姦的舉報；韓國外交部官員證實，本月16-18日，韓國駐台北機構已接到了7起類似舉報，8名疑似受害人均乘坐過台灣「Jerry taxi tour」所屬的計程車，8名受害韓妹一致表示，在喝下司機給的養樂多後，就在車內不省人事，醒來後勉強回到下塌的飯店。

該官員表示，受害者稱完全想不起來在昏迷期間發生了什麼事，但是財物沒有遺失，據了解，8名受害韓妹中有1人是今年1月來台，其餘7人則是去年來訪。

韓國外交部表示，已透過韓國駐台機構要求檢方徹底查辦，士林地方法院在接到韓國駐台機構的通報後，正在就最新發生的舉報事件進行調查。

被點名的「Jerry taxi tour」車隊，日前傳出解散的傳聞，但遭詹侑儒迷姦的韓女痛斥JERRY公司根本沒解散，還繼續用「KakaoTalk」營業中，並懷疑車隊內涉案的不只詹嫌1人，呼籲台灣檢警單位清查詹所屬的「Jerry taxi tour」車隊。