8韓妹控來台遭下藥 韓外交部：皆搭Jerry車隊
2017-01-25 16:59
今韓國外交部證實，有8人指稱在喝了司機給的飲品後，就在車中不省人事，受害者皆搭乘「Jerry taxi tour」所屬的計程車。（取自網路）
〔即時新聞／綜合報導〕色運將詹侑儒涉嫌迷姦來台旅遊的韓國妹，遭媒體批露後，越來越多受害者出面指認曾有類似遭遇，今韓國外交部證實，已接到7起共8人指認在喝了司機給的飲品後，就在車中不省人事，受害者皆搭乘「Jerry taxi tour」所屬的計程車。
根據《韓聯社》報導，韓國外交部今（25日）表示，日前韓國女性在台灣遭性侵事件發生後，他們又接獲了7起共8名韓國女子在赴台觀光時疑似遭迷姦的舉報；韓國外交部官員證實，本月16-18日，韓國駐台北機構已接到了7起類似舉報，8名疑似受害人均乘坐過台灣「Jerry taxi tour」所屬的計程車，8名受害韓妹一致表示，在喝下司機給的養樂多後，就在車內不省人事，醒來後勉強回到下塌的飯店。
該官員表示，受害者稱完全想不起來在昏迷期間發生了什麼事，但是財物沒有遺失，據了解，8名受害韓妹中有1人是今年1月來台，其餘7人則是去年來訪。
韓國外交部表示，已透過韓國駐台機構要求檢方徹底查辦，士林地方法院在接到韓國駐台機構的通報後，正在就最新發生的舉報事件進行調查。
被點名的「Jerry taxi tour」車隊，日前傳出解散的傳聞，但遭詹侑儒迷姦的韓女痛斥JERRY公司根本沒解散，還繼續用「KakaoTalk」營業中，並懷疑車隊內涉案的不只詹嫌1人，呼籲台灣檢警單位清查詹所屬的「Jerry taxi tour」車隊。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： Jerry Taxi Tour Jerry車隊 性侵韓妹 迷姦
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 中國男騎自行車回家過年 1個月後發現方向反了...
- 有照片為證！ 李秀環控訴童仲彥家暴、外遇
- 春節6天假期 10觀光景點交管
- 「後段班」大驚奇 「東西霸」同日落難
- 李英愛凍齡復出 宋承憲合作女神狂NG
- 林俊逸找人獻殷情 全都獨漏壽星曾國城
- 疑行人闖平交道被撞 台鐵180名旅客受影響
- 首次蓄鬍！宋承憲花90分鐘迷倒李英愛
- 不認家暴認「拉扯」 童仲彥：妻醋勁大發才認識邱女
- 真的要築牆了！川普將在明日簽行政命令
- 中科院發豪語！拉高天弓三型攔截高度 挑戰美國薩德
- 陳秀惠請辭 今確定新任原民會主委
- 不到3年丟職 117移工面臨遣返
- 吳克群鬼來電試膽 許瑋甯嚇到皮皮剉
- 強國學者論文重覆率達9成 校方：不是抄襲
- 雙喜臨門！梅伯9度當爸 等了21年終於...
- 富邦眾球星推賀歲短片 NG片段先吸睛（影音）
- 網友評比全球海軍前10強 台灣榮登第10名
- Note 7退換貨 延至4月底─三星保證受災戶享購機優惠 台灣全球獨有補償包膜保護貼
- 陳昭賢巧扮「小侍郎」 勇闖莫怪樓
- （影音）震撼！宋仲基蘇志燮新片《軍艦島》預告首曝光
- 類流感多3成 大醫院春節多停診
- 10年無犬貓走私案 防檢局取消進出澎湖檢查規定
- 隱瞞身世騙倒全台 海倫清桃爆農曆年後復出
- 外資提彰銀案國際仲裁 海牙法院受理
- 林可彤還原求婚過程 男友3招擄芳心
- 許金龍︰不要解禁見 怕移住8人房不適應
- NBA》終老家鄉公牛隊？閃電俠不敢說死
- 〈徵文啟事〉消夜場
- 脊損臥床12年 癱男做回命運的主人
- 美退TPP 亞洲再平衡生變 中國搶當老大 日澳紐聯防
- 脫鞋給遊民受封暖男 鳳小岳曾翻垃圾桶止飢
- 周興哲新歌 挺同反同爆口水戰
- 《經濟學人》2016民主指數評比 台灣全球第33
- 各界看好洪秀柱勝選？ 傳民進黨內還是看好「他」
- 安心亞最哈趙寅成 同台當臨演也甘願
- 仙女法力失靈 電視名嘴自己找飯吃
- 澳網》台灣未來希望！小將梁恩碩闖進8強
- 玖壹壹放年假 初一開工備戰演唱會
- 土壤液化補助 將可達八百戶
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：8韓妹控來台遭下藥 韓外交部：皆搭Jerry車隊
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分